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百佳香港超市集團新春舞獅向各界拜年、派紅包，感謝客戶支持！

本報芝加哥訊
百佳香港超市集團董事長陳健明先生（Gary Chen）夫婦（右一、二）與部門經理Tony合照。
百佳香港超市集團董事長陳健明先生（Gary Chen）夫婦（右一、二）與部門經理Tony合照。

百佳香港超市集團于新春大年初五舉行2022新春拜年活動，四頭醒獅齊齊舞動向芝城各界恭賀新春。今年除香港超市自己的2頭醒獅外，還特邀了伍胥山醒獅團醒獅隊共四頭瑞獅在包括位于（2425 S. Wallace st. ）的南華埠的香港超市總部，百佳超市分店（2425 S. Wallace st. ）和香港超市Canal街分店（1835 S. Canal St,）以及位于 Canal街的集團旗下恒大食品批發舉行慶祝中國農歷新年舞獅拜年活動，與前來超市購物的顧客同樂，期間還有醒獅采青，向顧客派發紅包等，感謝客戶支持！場面十分熱鬧喜慶！

百佳香港超市集團董事長陳健明（Gary Chen）夫婦當天也在現場，穿上中國紅喜慶新年服裝的 Gary，除了親自上陣舞獅外，夫婦倆還向顧客和員工派發新年紅包，感謝賓客的支持以及感謝香港超市員工的辛勤工作，鼓勵大家在新的一年繼續同心同德，為大眾提供更多元的超市服務。與往年一樣，新春舞獅拜年活動，董事長夫婦還是停車場內燃放鞭炮，為整場舞獅活動增添喜慶的氛圍。

百佳香港超市集團（Park To Shop）成立於2007年，由美中地區知名華商陳健明先生（Gary Chen）在俄亥俄州創辦，成功經營十多年以來，已成為美國中西部地區規模最大的華人超市企業。百佳香港超市集團在俄亥俄州、密西根州、伊利諾伊州擁有九家大型超市（百佳超市、香港超市），以及恒大餐館批發集團（Hondai Depot）。百佳香港超市集團董事長陳健明歡迎大家光臨旗下超市，他們也將以品質好貨，高效服務為大家帶來更多的實惠和便利！

百佳香港超市集團在芝加哥地區擁有六家超市，包括香港超市中國城總店、香港超市18街分店、中國城百佳超市、北華埠香港超市、西郊香港超市（太古廣場旗艦店），以及西郊 Westmont 連鎖店。百佳超市、香港超市提供優質的海鮮肉類、新鮮果蔬、南北雜貨、來自祖國大江南北的調味品、零食等產品，以品質好貨，為大家帶來實惠、便利與幸福！

百佳香港超市集團新春舞獅向各界拜年，感謝客戶支持！
百佳香港超市集團新春舞獅向各界拜年，感謝客戶支持！
香港超市老板陳健明先生（Gary Chen） 左，向各界拜年，感謝客戶支持！
香港超市老板陳健明先生（Gary Chen） 左，向各界拜年，感謝客戶支持！
恒大餐館批發集團（Hondai Depot） 董事長陳健明先生（Gary Che...
恒大餐館批發集團（Hondai Depot） 董事長陳健明先生（Gary Chen）夫婦新春向各界拜年，感謝客戶支持！
百佳香港超市集團旗下18街分店新春向各界拜年，感謝客戶支持！
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百佳香港超市集團旗下百佳超市新春舞獅向各界拜年，感謝客戶支持！
百佳香港超市集團旗下百佳超市新春舞獅向各界拜年，感謝客戶支持！
百佳香港超市集團董事長陳健明先生（Gary Chen）夫婦嗚炮辭舊迎新。
百佳香港超市集團董事長陳健明先生（Gary Chen）夫婦嗚炮辭舊迎新。
百佳香港超市集團董事長陳健明先生（Gary Chen）夫婦嗚炮辭舊迎新。
百佳香港超市集團董事長陳健明先生（Gary Chen）夫婦嗚炮辭舊迎新。

香港 俄亥俄州 華埠

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