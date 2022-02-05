音樂節、飛行秀…芝城夏日大型活動今年全面回歸

隨著Omicron變異病毒株掀起的疫情 高峰逐漸減緩，芝加哥 市府4日宣布，今夏芝加哥各項大型活動，包括爵士音樂節、藍調音樂節、水上與空中飛行秀，以及芝加哥美食 節都將全面恢復舉辦。

芝市文化事務與特別活動局(Department of Cultural Affairs and Special Events)與芝加哥市市長萊特福特共同公布了這項好消息，各項活動回歸，意味著從5月底的國殤日一直到10月份之間，芝城將有望恢復往日夏季的熱鬧盛況。

不過，部分活動仍將考慮疫情，以確保公眾健康為目標而謹慎舉辦，例如美食節將保留去年夏天的方式舉辦，即推出快餐車巡迴停靠各社區，其中在葛蘭特公園(Grant Pard)站將結合現場音樂表演。

其他主要的夏季活動舉辦日期，分別為藍調音樂節6月9日到12日(chicagobluesfestival.us)，芝加哥美食節6月11日、18日、25日巡迴社區快閃，7月8日到10日則在葛蘭特公園推出(tasteofchicago.us)，芝加哥夏日舞蹈節7月6日到9月17日，網站：chicagosummerdance.org。

芝加哥水上與空中飛行秀8月20、21日推出，網址：chicagoairandwatershow.us，芝加哥爵士音樂節9月1到4日，網址：chicagojazzfestival.us。