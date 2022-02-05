駐芝台北經文處拜年 中西部50位官員民代共襄盛舉

中西部50位民代、官員，與駐芝台北經文處處長姜森一起向台灣僑民拜年。(駐芝經文處提供)

駐芝加哥 台北經濟文化辦事處處長姜森與轄區中西部七州的11位國會參、眾議員 ，以及34位各州政府首長、州參眾議會議員，還有友台連線主席等共50位官員、民代，日前以影片方式，向台灣僑民送上虎年新春祝福，並對民間推動促進台美關係表達感謝。

其中伊州 部分，包括國會參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)、國會眾議員凱利(Robin Kelly)、佛斯特(Bill Foster)、Raja Krishnamoorthi、施奈德(Brad Schneider)、卡斯坦(Sean Casten)、安德伍德(Lauren Underwood)，以及伊州副州長史圖拉頓(Juliana Stratton)、州務卿懷特(Jesse White)、財長方仲華(Michael Frerichs)、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、芝加哥市長萊特福特、州參議長哈爾蒙(Don Harmon)、州參議會「友台連線」共同主席亞其諾(Omar Aquino)、柯爾然(John Curran)，以及州參議員佛勒爾(Dale Fowler)、州眾議長魏爾許(Emanuel Chris Welch)、州眾議會「友台連線」共同主席戴維斯(William Davis)等，均參與了線上拜年。

姜森表示，過去一年面對新冠疫情的挑戰，駐芝台北經文處仍發創意積極推動台灣與美國中西部經貿教育文化合作，感謝轄區內各州的支持，期待新年的一年繼續深化台美關係。

拜年影片可上網觀看，網址：https://reurl.cc/Gop2Dd。