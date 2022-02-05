奧羅拉市府慶虎年 3華裔女將獲頒貢獻獎

奧羅拉市市長歐文(右二)頒贈傑出貢獻獎給三位華裔女將Judy Ni(右一)、鄭征(左二)、駱姿羽(左一)。(主辦單位提供)

芝城西郊奧羅拉市(Aurora)與聯豐集團、大芝加哥 華僑華人 聯合會共同舉辦的中國新年慶典，日前在奧市市政廳舉行，市長歐文(Richard Irvin)表示十分開心與華裔同慶傳統節日，他並在活動中頒發「促進奧市多元文化傑出貢獻獎」給華聯會主席鄭征、聯豐集團Judy Ni，及希林協會事業發展部總監駱姿羽，表彰三人對於該市發展的奉獻。

演出人員、主辦方互賀新春。(主辦單位提供)

奧羅拉人口多達19萬4873名，為伊利諾州僅次於芝加哥市的第二大城，其中亞裔 占比為8.86%。

活動當天包括市長歐文、副市長楚吉洛(Gillermo Trujillo)、鄭征、聯豐集團董事長倪舉淩、福建商會會長黃寶章、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、美中餐飲協會會長鄭時坦等人均到場共襄盛舉。

傳統熱鬧舞龍舞獅、精彩中國功夫，讓市府大廳洋溢濃濃年味。歐文說，春節是華人最重要的節日，在此佳節，他很高興與大家一起共度。中國駐芝加哥總領事館總領事趙建也以視頻方式，送上新春祝福。

奧羅拉市與華聯會、聯豐集團攜手舉辦歡慶虎年活動。(主辦單位提供)

鄭征致詞時說，奧市是個包容多元文化的城市，亞裔居民將近9%且持續增長，亞裔也為該市的經濟、文化作出了重要貢獻。倪舉淩則特別感謝市長對其集團太古廣場項目的支持。

歐文隨後在活動中頒發「促進多元文化傑出貢獻獎」，得獎人為三位華裔女將，包括鄭征、Judy Ni、駱姿羽。