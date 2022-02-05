我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京成史上首座「雙奧之城」 潛台詞：中國今非昔比

奧羅拉市府慶虎年 3華裔女將獲頒貢獻獎

特派員黃惠玲／芝加哥報導
奧羅拉市市長歐文(右二)頒贈傑出貢獻獎給三位華裔女將Judy Ni(右一)、鄭征(左二)、駱姿羽(左一)。(主辦單位提供)
奧羅拉市市長歐文(右二)頒贈傑出貢獻獎給三位華裔女將Judy Ni(右一)、鄭征(左二)、駱姿羽(左一)。(主辦單位提供)

芝城西郊奧羅拉市(Aurora)與聯豐集團、大芝加哥華僑華人聯合會共同舉辦的中國新年慶典，日前在奧市市政廳舉行，市長歐文(Richard Irvin)表示十分開心與華裔同慶傳統節日，他並在活動中頒發「促進奧市多元文化傑出貢獻獎」給華聯會主席鄭征、聯豐集團Judy Ni，及希林協會事業發展部總監駱姿羽，表彰三人對於該市發展的奉獻。

演出人員、主辦方互賀新春。(主辦單位提供)
演出人員、主辦方互賀新春。(主辦單位提供)

奧羅拉人口多達19萬4873名，為伊利諾州僅次於芝加哥市的第二大城，其中亞裔占比為8.86%。

活動當天包括市長歐文、副市長楚吉洛(Gillermo Trujillo)、鄭征、聯豐集團董事長倪舉淩、福建商會會長黃寶章、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、美中餐飲協會會長鄭時坦等人均到場共襄盛舉。

傳統熱鬧舞龍舞獅、精彩中國功夫，讓市府大廳洋溢濃濃年味。歐文說，春節是華人最重要的節日，在此佳節，他很高興與大家一起共度。中國駐芝加哥總領事館總領事趙建也以視頻方式，送上新春祝福。

奧羅拉市與華聯會、聯豐集團攜手舉辦歡慶虎年活動。(主辦單位提供)
奧羅拉市與華聯會、聯豐集團攜手舉辦歡慶虎年活動。(主辦單位提供)

鄭征致詞時說，奧市是個包容多元文化的城市，亞裔居民將近9%且持續增長，亞裔也為該市的經濟、文化作出了重要貢獻。倪舉淩則特別感謝市長對其集團太古廣場項目的支持。

歐文隨後在活動中頒發「促進多元文化傑出貢獻獎」，得獎人為三位華裔女將，包括鄭征、Judy Ni、駱姿羽。

亞裔 芝加哥 華人

上一則

音樂節、飛行秀…芝城夏日大型活動今年全面回歸

下一則

奧羅拉市長歐文 角逐共和黨伊利諾州長提名

延伸閱讀

芝城降雪逾10吋 陸空交通亂糟糟 2機場取消千架航班

芝城降雪逾10吋 陸空交通亂糟糟 2機場取消千架航班

客家聯合會5人 獲聘中華民國客委會諮詢委員

客家聯合會5人 獲聘中華民國客委會諮詢委員

馬州衛生廳醫護執照系統故障 抗疫難度增

馬州衛生廳醫護執照系統故障 抗疫難度增
芝加哥首波大雪報到 新年再降瑞雪機率高

芝加哥首波大雪報到 新年再降瑞雪機率高
馬州衛生廳執照系統中斷 醫學生行醫受阻 增抗疫難度

馬州衛生廳執照系統中斷 醫學生行醫受阻 增抗疫難度
伊州疫情不妙 衛生廳長：聖誕與新年恐成致命假期

伊州疫情不妙 衛生廳長：聖誕與新年恐成致命假期

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
亞利桑納州一名21歲男子雅各柏森日前和友人一起徒步登山，結果雅各柏森獨自走到懸崖邊拍照失足慘摔210公尺身亡。取材自臉書

才開心攻頂...亞利桑納男懸崖自拍 下秒慘摔210公尺亡

2022-01-28 23:31
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
經過一年的調查，戴斯普藍斯消防局公布一年前發生的母子五死大火的起火原因。(本報檔案照片)

母女5人葬火窟調查出爐：2電線不當改造連接

2022-01-28 12:15

超人氣

更多 >
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電

紐約市氣溫1小時內驟降20度 全州逾5萬戶停電