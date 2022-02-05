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奧羅拉市長歐文 角逐共和黨伊利諾州長提名

特派員黃惠玲／芝加哥報導
奧羅拉市市長歐文將角逐共和黨伊州州長候選人提名。(歐文臉書 )
奧羅拉市市長歐文將角逐共和黨伊州州長候選人提名。(歐文臉書 )

芝城西郊奧羅拉市(Aurora)市長歐文(Richard Irvin，51歲)宣布參加伊州共和黨州長提名選舉，他說，讓他決定參選的主因，是「我關心我的家庭、孩子，就跟伊州每個人一樣」，因此他希望帶著伊州進行改變。

歐文從2017年4月起連任了兩屆奧市市長，他也是該市第一位非裔市長。

他的主要政見，包括對普立茲克新提出的預算案表達了無法認同，歐文說，很明顯現任州長想要藉此討好選民，靠著減稅作為噱頭；此外，歐文也公開談到「不支持普立茲克的室內強制口罩令」，他說，人們可以戴口罩來保護自己與家人，但如果以命令的方式則無法支持，他也同樣反對強制疫苗令，也不同意強制要求機構檢查疫苗卡。

他還承諾將廢除由議會黑人核心小組推動的刑事司法改革法，該法計畫於2023年取消現金保釋條款，他明確指出，這些改革導致暴力犯罪增加。此外，歐文拒絕排除提高稅收或費用的可能性，但表示他將提議一些永久性減稅措施。他沒有透露具體方案，僅表示他在與全州各地與選民交談後，會在競選後期公布削減開支的細節。

歐文近期從一些知名的共和黨捐贈者手中獲得100多萬元的捐款，不過他目前還未與聲稱要無限金援普立茲克對手的伊州億萬富豪葛立芬(Ken Griffin)見過面或談過話，「如果他可以支持我，我十分歡迎，也希望他把票投給我」，不過歐文補充，「我不會成為任何人的傀儡」。

歐文還特別說明自己是共和黨人，雖然他在最近的選舉中投了民主黨的票；由於川普的影響至今仍然籠罩著共和黨，歐文一再迴避回答他是否曾給川普投票的問題。

伊州州長初選日為今年的6月28日，歐文說，他將在接下來不到五個月的時間，在全州各地向選民傳達他的政見並爭取支持。

伊州 共和黨 口罩

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