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新財年預算案 伊利諾州長大手筆減稅10億

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克（右）公布新財年預算案。(州長辦公室提供)
伊州州長普立茲克（右）公布新財年預算案。(州長辦公室提供)

即將投入連任選舉的伊利諾州州長普立茲克公布新財年450億的預算案，大手筆提出高達10億的一次性減稅，主要受惠項目，包括提供200萬名屋主每人300元的房地產稅退稅，暫停徵收食品雜貨銷售稅，同時也不會調高原定增加2.2%的汽油稅，此外，該方案還將暫時停止收取醫療保健人員、酒吧與餐館的執照費。

儘管新年度的預算總金額創下歷史新高，但普立茲克說，新冠疫情雖造成景氣衰退，伊州財政仍處於良好狀態。

伊州財務狀況改善，主要是因為獲得了聯邦資金，且州府收入提高，普立茲克因此提出高達將近10億元的一次性減稅，其中包括了提供房地產退稅、停徵食品雜貨銷售稅、暫停提高汽油稅，還有醫療保健人員與酒吧、餐館的執照費，都將暫停收費。

共和黨人對此預算案提出強烈批評，指該計畫誤導民眾，根本就是為了參與連任選舉的噱頭。「很明顯，州長是在此選舉年迎合選民」，共和黨籍的州參議員巴里克曼(Jason Barickman)這樣表示。

除了減稅、暫停收取部分費用外，普立茲克還提出多項增加撥款的計畫，包括增撥3.5億做為幼稚園到12年級的教育經費；增加2.5億用於而家庭服務部門增聘人員；增撥3.15億元作為預防暴力項目經費。

此外，普立茲克還計畫支付額外的養老金，並揖注雨天基金(rainy day fund)，他表示，伊州今年有望實現達到17億的盈餘，普立茲克補充，儘管沒有聯邦的紓困計畫援助，伊州的財政也仍有盈餘。

州眾議會共和黨領袖鄧肯(Jim Durkin)對此發表聲明指出，普立茲克提出的預算案，完全只是想討好選民的噱頭，並沒有對伊州財政進行結構性改革，他要求州長應先解決房地產稅高昂，以及犯罪失控的問題。

伊州 預算 共和黨

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