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Oak Street Health 華埠診所 將謁誠為華人社區民眾提供專業/體貼診療服務

本報芝加哥訊
最新開業的橡樹街醫療中心華埠診所服務團隊，將謁誠為華人社區民眾提供專業/體貼診療服務！
最新開業的橡樹街醫療中心華埠診所服務團隊，將謁誠為華人社區民眾提供專業/體貼診療服務！

日前在芝加哥中國城（2335-B S. Wentworth Ave.）最新開業的橡樹街連鎖診所（Oak Street Health）華埠診所，該診所是一家專業的醫療健康中心，其總部位於市中心，在伊州周圍有20多家診所服務社區，提供不同學科的醫療服務。服務對象包括擁有 Medicare（紅/藍卡） 的 65 歲或以上的老年人，以及任何年齡的殘疾患者。按照國家標准，為有需要人士提供五星級的醫療保健服務！唐人街診所的開業，極大的方便前往就診的華人老者，并且大受老人們的廣泛好評。 由于該診所擁有十多位華人醫護及工作團隊，提供既有醫德、又有醫術的貼心服務，讓眾多光顧過的患者有感而發，不吐不快！

其中有患者劉太太和 Michael先生對該診所提供的專業/體貼診療服務高度贊揚。他們表示，該診所的華人醫護及工作人員團隊服務一流，既有醫術，又有醫德。劉太表示，她跟隨該診所宋醫生多年，醫患關系十分融洽，感覺上像自己親人一般體貼，哪里不舒服可以直接致電醫生詢問，醫生不厭其煩的解答病情，讓患者能夠快速獲得心里的安慰，解除不愉快的擔心，還有其工作人員曹先生的服務也是非常到位，劉太近期做了一個膽囊手術，該診所醫生/護士/及工作人員從預約手術醫院的醫生到手術費數萬元的申請，均非常負責任的提供了完善服務，令她十分滿意！十分感動！

而 Michael先生則是近期才去該診所就診的新客人，他表示，只去看醫生2次，感覺這個診所有別于其它診所。他十分贊賞該診所醫生的醫術，更贊揚他們有醫德。醫生能做到把患者的復雜病情簡單化，令他之前簡單的病情被復雜化、且讓他十分擔心被加重的病情也很快康復了。

橡樹街健康專注於個性化、貼心、便捷、無憂的服務。患者可以在同一天或隔日與醫生會面，等待時間相對較短，讓患者有更多時間與醫生討論疾病症狀。醫療中心的醫生比其他醫生使用3倍以上的epochs和2倍以上的治療時間，可以更細心地照顧患者的需求。因此，急診患者的入院率下降了 40%。此外，診所為每位患者提供盡職盡責的護理團隊。他們擁有強大的醫療網絡，提供內外協調服務，幫助患者聯系專科醫院，找翻譯，還為患者提供政府福利申請、一般疾病診療轉診等服務，及時減輕患者親屬的精神負擔。

橡樹街診所釆用全新的服務模式，與保險公司合作，盡量減少病人住院比率，既能節省下巨額費用，又能保持健康，希望患者能快樂、健康、不住院（happy, health, out of hospital）。這個目標符合所有人的期望：病人、診所、保險商。為了給病人提供最大方便，橡樹街診所給方圓5英里內的病人提供免費車接車送。診所服務范圍包括了中國城、橋港區（Bridgeport）及郊區老人均可。診所擁有15位華裔醫療服務團隊，能說國語或粵話，如果有需要，歡迎預約，將在48小時內約見，

診所配備先進檢驗儀器，提供心電圖檢查，超聲波檢查以及血糖檢測等項目，還有各種預防針、定期體檢，服務親切周到，病人痊癒後或老人慢性病患，還提供完善的病後追蹤服務。該診所為每一位病人提供尊貴服務。每個病人都有醫生、護士、醫療助手、記錄員、社工五人團隊為您服務。還有專門為病患填寫保險公司表格、幫助患者聯系保險公司和藥房等文書工作的病患關系經理。社工則幫助聯系上門護理、理療、訂購醫療器械等。診所工作人員笑面迎人，和藹可親。該中心設有二十四小時的電話查詢（只要告知您是CHINESE)即有翻譯為您服務，電話：312-566-4545，大家也可前往：2335-B S. Wentworth Ave. Chicago, IL 60616或可瀏覽網址：oakstreethealth.com。 橡樹街醫療中心接受紅/藍/白卡(Medicare)。

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