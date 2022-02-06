天河城匠牛烤肉一周年慶集贊免單活動又回來啦，你敢來，我就敢給你免單！

集贊免單活動又回來啦！時間總是比我們想象中的要快，轉眼間匠牛烤肉已經陪伴大家，走過365個日日夜夜，為回饋新老顧客的大力支持，特此推出一周年慶活動。活動具體要求是：大家可到店向店員出示集贊朋友圈，成功核算后即可獲得相應優惠（轉發朋友圈集贊滿38個即可享受9️折優惠，集贊滿138個即可享受7️8️折優惠，集贊滿188個即可享受6️8️折優惠，集贊滿288個即可免單兩人，集贊滿588個即可免單四人了。只要你敢來，我們就敢給你免單！天河城“匠牛”烤肉店（JIANGNIU BBQ HOUSE）第二屆集贊活動從2月7日至2月13日，歡迎老會員帶新會員來注冊，老會員卡里即獲得$50。

匠牛烤肉主要經營各式東北風味燒烤，原材料包羅萬像，主要有牛肉/牛仔骨/豬肉/海鮮/蔬菜 等，有葷有素。東北烤肉的出品選料考究、烹製特別，獨具風味。該店出品的包括調味肥牛，牛仔骨，雞翅、金針菇、魷魚、石鍋拌飯，芝士玉米粒，澆汁肥牛，蝦滑等美味烤肉皮香酥、肉軟嫩，肥而不膩，回味悠長。更讓人驚嘆的是該店提供秘製醃好的肉類跟蔬菜，由顧客自行操作。優點就是食物味道得到保障，同時還能享受到自己動手燒烤的樂趣。“匠牛”烤肉將以精益求精、一絲不苟、耐心專注、堅持敬業打造最優質的產品，提供最優秀的服務以及最舒適的環境，用“工匠精神”提升飲食文化品質，讓您感受“匠牛”烤肉更專業的美食 體驗。

烤肉是一種大眾化飲食方式，很多人都喜歡吃烤肉，烤肉營養好吃，肉細多汁，口感鮮嫩，營養豐富，香味撲鼻，滋味無窮！“匠牛”烤肉店環境一流，裝潢高大上，有舒適的卡座，也有竹簾隔開的雅間，一家大小或三五知己，享受健康營養的美味烤肉是一大樂事。歡迎致電： (312）846-1225 訂座或直接前往，地址：2300 S. Archer Ave, Chicago IL, 60616。