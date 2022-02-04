我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

芝城降雪逾10吋 陸空交通亂糟糟 2機場取消千架航班

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥街道清潔局的300輛鏟雪車，過去24小時幾乎不眠不休出動清掃積雪。(芝加哥街道清潔局提供)
芝加哥街道清潔局的300輛鏟雪車，過去24小時幾乎不眠不休出動清掃積雪。(芝加哥街道清潔局提供)

幾乎連續24小時不停歇的降雪，讓大芝加哥成為一片白色世界，多地積雪已經達10吋，國家氣象局預測，芝加哥地區3日還會有一波大湖效應的降雪，預估將增加2到5吋積雪；此外，庫克郡「冬季風雪警告」持續到3日晚間6時。

由於降雪又大又急，芝市街道清潔衛生局300多輛鏟雪車組成的清雪隊，以清除主要幹道積雪為優先，造成包括華埠、橋港區等很多旁支街道，都還來不及清除積雪，11區區長與25區區長辦公室公告，如有需要協助鏟雪的耆老(年滿65歲)，可撥打11區專線(773)254-6677、25區(773)5234100尋求協助。

街道清潔衛生局也提醒民眾，鏟雪車隊幾乎24小時無休進行街道清理，民眾可上官網查詢住家附近街道的鏟雪時間，網址：www.chicagoshovels.org。

根據氣象測量站統計，中途機場2日降雪累計達11吋，歐海爾機場則為5.6吋。大雪對空中交通帶來影響，2日包括歐海爾與中途機場，共取消了上千架班機，而3日清晨6時左右，歐海爾機場取消509架班機，中途機場也取消了104架。

芝加哥市區密西根大道同樣一度積雪未清，導致車輛很難行駛。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市區密西根大道同樣一度積雪未清，導致車輛很難行駛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市區積雪也達到7、8吋，其中靠近麥克米克展覽中心附近積雪7.8吋。

其他地區的積雪情況，包括Romeoville有10吋、Peotone有9.5吋、瑞柏市6.8吋、Cerst Hill有11吋、Steger有10吋。

冬季風雪橫掃芝加哥，雪勢又大又急，鏟雪車隊根本來不及清理非主幹道巷弄的積雪。(特...
冬季風雪橫掃芝加哥，雪勢又大又急，鏟雪車隊根本來不及清理非主幹道巷弄的積雪。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州州長普立茲克在這波暴風雪前，就提前發布冬季風暴災難預警，州政府緊急排除1800多輛鏟雪車，保證高速公路暢通，同時也命令130位國民兵待命，以隨時救援被困雪地的駕車者。

眾多郊區公立學校也因風雪停課，芝加哥公立學校2日與3日均未停課，但因交通困難，2日平均到校上課的學生不到一半。

大雪導致路況欠佳，多個高速公路路段也傳出車禍，其中57號州際公路靠近布萊德利(Bradley)，因大卡車翻覆堵住北向車道，使交通大幅度受阻。

華埠謝祖亮體育館旁的道路積雪情形。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠謝祖亮體育館旁的道路積雪情形。(特派員黃惠玲／攝影)

機場 降雪 芝加哥

上一則

楊成華競選馬州蒙郡公校教委 爭取支持

下一則

全美5城反仇亞大會 亞城不缺席

延伸閱讀

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨

冬季風暴又襲紐約州 部分地區降雪12吋 紐約市出現凍雨
降雪不停 芝積雪逾10吋 今天將再下5吋

降雪不停 芝積雪逾10吋 今天將再下5吋
冬季風暴襲美中 積雪逾呎 近5000航班取消

冬季風暴襲美中 積雪逾呎 近5000航班取消
新一波暴風雪 從新墨州到緬因 近5000航班取消

新一波暴風雪 從新墨州到緬因 近5000航班取消

暴風雪又來襲 影響9000萬人 中西部恐創百年降雪紀錄

暴風雪又來襲 影響9000萬人 中西部恐創百年降雪紀錄

暴風雪又襲 影響9000萬人中西部恐創百年降雪紀錄

暴風雪又襲 影響9000萬人中西部恐創百年降雪紀錄

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
亞利桑納州一名21歲男子雅各柏森日前和友人一起徒步登山，結果雅各柏森獨自走到懸崖邊拍照失足慘摔210公尺身亡。取材自臉書

才開心攻頂...亞利桑納男懸崖自拍 下秒慘摔210公尺亡

2022-01-28 23:31
公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

2022-01-27 02:15
經過一年的調查，戴斯普藍斯消防局公布一年前發生的母子五死大火的起火原因。(本報檔案照片)

母女5人葬火窟調查出爐：2電線不當改造連接

2022-01-28 12:15

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村