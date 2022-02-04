芝城降雪逾10吋 陸空交通亂糟糟 2機場取消千架航班

芝加哥街道清潔局的300輛鏟雪車，過去24小時幾乎不眠不休出動清掃積雪。(芝加哥街道清潔局提供)

幾乎連續24小時不停歇的降雪 ，讓大芝加哥 成為一片白色世界，多地積雪已經達10吋，國家氣象局預測，芝加哥地區3日還會有一波大湖效應的降雪，預估將增加2到5吋積雪；此外，庫克郡「冬季風雪警告」持續到3日晚間6時。

由於降雪又大又急，芝市街道清潔衛生局300多輛鏟雪車組成的清雪隊，以清除主要幹道積雪為優先，造成包括華埠、橋港區等很多旁支街道，都還來不及清除積雪，11區區長與25區區長辦公室公告，如有需要協助鏟雪的耆老(年滿65歲)，可撥打11區專線(773)254-6677、25區(773)5234100尋求協助。

街道清潔衛生局也提醒民眾，鏟雪車隊幾乎24小時無休進行街道清理，民眾可上官網查詢住家附近街道的鏟雪時間，網址：www.chicagoshovels.org。

根據氣象測量站統計，中途機場 2日降雪累計達11吋，歐海爾機場則為5.6吋。大雪對空中交通帶來影響，2日包括歐海爾與中途機場，共取消了上千架班機，而3日清晨6時左右，歐海爾機場取消509架班機，中途機場也取消了104架。

芝加哥市區密西根大道同樣一度積雪未清，導致車輛很難行駛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市區積雪也達到7、8吋，其中靠近麥克米克展覽中心附近積雪7.8吋。

其他地區的積雪情況，包括Romeoville有10吋、Peotone有9.5吋、瑞柏市6.8吋、Cerst Hill有11吋、Steger有10吋。

冬季風雪橫掃芝加哥，雪勢又大又急，鏟雪車隊根本來不及清理非主幹道巷弄的積雪。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州州長普立茲克在這波暴風雪前，就提前發布冬季風暴災難預警，州政府緊急排除1800多輛鏟雪車，保證高速公路暢通，同時也命令130位國民兵待命，以隨時救援被困雪地的駕車者。

眾多郊區公立學校也因風雪停課，芝加哥公立學校2日與3日均未停課，但因交通困難，2日平均到校上課的學生不到一半。

大雪導致路況欠佳，多個高速公路路段也傳出車禍，其中57號州際公路靠近布萊德利(Bradley)，因大卡車翻覆堵住北向車道，使交通大幅度受阻。