芝城取消疫苗卡查驗？ 衛生局長稱為時不遠

芝加哥衛生局局長亞瓦迪3日表示，假使感染新冠病毒住院人數持續下降，預計芝城很快就會取消餐館必須查驗消費者疫苗卡的強制令。此外，其他包括伊州 全州實施的室內強制口罩 令，可能也會列入鬆綁考慮。

根據全美餐廳協會(National Restaurant Association)一份報告指出，餐飲業永遠都不會回到疫情 前的水平了，不過，該份報告提到，由於新的科技以及消費者行為與飲食偏好的改變，今年餐飲業營收將達到8980億元，比2019年還沒有發生疫情前還更好。

伊州室內口罩令能否鬆綁，取決於州長普立茲克，儘管他表示對於確診人數大幅改善感到欣慰，但他到目前仍未公布任何防疫政策更新的時間表。普立茲克多次提及，伊州的確診率已經降到7%左右，比其他中西部州的雙位數好很多，主要原因包括維持室內口罩令，因此他希望在確保安全的前提下，再考慮取消口罩令。

伊州衛生廳3日新增確診病例為9463個，比過去三周的感染數目大幅減少至少六成，染疫住院人數也下降了48％，1月12日的住院人數為7380個，2日晚間則僅剩3805個。

過去一周，伊州平均每日新增染疫死亡人數為109名，3日則為123人，比前一周平均數減少了17％。

芝市方面也呈現相同趨勢，其中日增確診跌48％、染疫住院人數減了41%，日增死亡人數也降了44%。

亞瓦迪說，她有信心很快會看到上述數據的減少幅度達到五成。