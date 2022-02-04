迎新春 美亞捐1萬元作「照亮唐人街」項目基金

美亞協會主任劉紅(前左二)、福建商會會長黃寶章(前右一)與出席嘉賓。(高潔／攝影)

芝城「燃亮華埠 ，喜迎新春」活動日前在華埠廣場熱鬧推出， 芝市長辦公室主任麥迪遜(Sybil M. Madison)於活動中代表芝加哥 市市長萊特福特送上新春祝福，同時也宣布芝市今年2月1日為「芝加哥農曆虎年新春日」；為協助改善社區照明，美中亞裔健康協會主任劉紅並當場宣布捐贈1萬元，作為「照亮唐人街」項目基金。

這場活動由華埠治安基金會、福建商會、美中餐飲協會、芝加哥中文學校和美亞健康協會聯合主辦，包括伊州 財務長方仲華(Michael Frerichs)、伊州州眾議員馬靜儀、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)、25區區長盧漢士、瑞帕市市議員梁保羅等，均出席了慶祝活動，並向大家恭祝新春、歡喜拜年。

芝市長辦公室主任麥迪遜(前右四)在活動中宣讀市長萊特福特的祝詞，同時將今年2月1日訂為農曆虎年新春日。(高潔／攝影)

華埠治安基金會會長黃暉在活動中特別介紹「照亮唐人街」項目，他說，從去年12月18日起，華埠治安基金會與福建總商會、美中餐飲協會、華埠更好團結同盟等機構合作，在華埠街道裝設LED節能照明燈，獲得許多的正面回饋，由於總工程費用需20萬，目前仍須各界繼續捐贈，他鼓勵大家有錢出錢、有力出力，一起讓華埠變得更亮更安全。

出席「燃亮華埠，喜迎新春」者，歡喜迎虎年。(高潔／攝影)

福建總商會會長黃寶章說，今年商會在華埠共掛了1500個大紅燈籠，希望藉此增添年節氣氛，帶動華埠商機。

美中餐飲協會會長鄭時坦除了為大家送上虎年祝福外，也不忘呼籲各界能夠踴躍響應「照亮唐人街」項目的經費捐款，他說，目前已經籌到8萬元，但距離裝設800個節能燈的20萬元目標，還有一段距離。

華埠治安基金會黃暉(前持麥克風者)。(高潔／攝影)

美亞協會的劉紅，感謝數十個個人、團體對「照亮唐人街」的慷慨捐贈，她隨後宣布美亞也捐出1萬元，希望早日達到經費目標，當天出席活動者，並獲得美亞董事長劉炯玲捐出的老虎新春圖案的N95口罩，大會主辦方並準備紅包分發給到場的孩子。

美亞協會主任劉紅(前左二)代表協會捐出一萬元給「照亮唐人街」項目。(高潔／攝影)

參與「燃亮華埠，喜迎新春」的嘉賓。(高潔／攝影)

麥迪遜於活動中宣讀了芝加哥市長萊特福特的虎年祝賀信，市長提到，老虎象徵勇敢、活力、敢闖、創新、智慧、領導力強等才能，此外，芝市府並宣布將2022年2月1日訂為「芝加哥農曆虎年新春日」，萊德福特鼓勵全市民眾與華人一同熱烈慶祝充滿濃厚的歷史、傳統與活力的農曆新春。