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迎虎年 明州鄉親分享過年習俗

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
明州華人學術聯誼會的農曆新年活動，由副會長陳慶儀(右下大圖)和理事溫榕榕（右上）兩人從台灣連線主持，使明州同鄉彷彿感受台灣過年氣氛。(視頻截圖)
明州華人學術聯誼會的農曆新年活動，由副會長陳慶儀(右下大圖)和理事溫榕榕（右上）兩人從台灣連線主持，使明州同鄉彷彿感受台灣過年氣氛。(視頻截圖)

明州華人學術聯誼會舉辦「福虎生豐」線上賀年同樂會，由副會長陳慶儀和理事溫榕榕兩人，於除夕當天早上從台灣連線主持，讓明州同鄉感受家鄉的過年氣氛。與會者熱鬧分享記憶中的過年習俗，並在線上玩猜燈謎、分送祝福紅包與卡拉ok大合唱。

在明州得勝高中(DeLaSalle High School)擔任中文老師的葛如璋，事先錄製學生用中文說吉祥話與唱恭喜新年來拜年。

會長王莉茵說，每年過年，她最期待外公依照地方習俗，特別到家裡來請媽媽初二回娘家，這也是每年家中六個兄弟姐妹，少之又少的出外旅行機會，大家還會拿著紅包去買零食。她還說，因為家中的成員來自不同國家，她的女婿覺得很幸運，不僅年底有聖誕節禮物，農曆新年可拿紅包，加上另一半來自伊朗，3月還有波斯新年的紅包可領。

阮仁華說，小時候最喜歡全家圍爐，尤其懷念圍爐烤烏魚子的滋味。住眷村的陳慶儀說，拿了紅包也是去買零食和鞭炮，並且在巷弄裡跟鄰居對打，回家才發現褲子上都是鞭炮燒破的洞。剩下的紅包錢得繳交父母去回禮。她很喜歡過年的禁忌，像是不可打小孩、吵架，以及初五之前不打掃。

賀廣玉說，父母過年才給孩子準備新衣與皮鞋，記得去北門買皮鞋時還可抽獎。溫儀章回憶自己在大二去鹽水體驗蜂炮，是一生難得的經驗。

蘇秉輝是北方人，過年會祭祖上貢，並且全家包餃子，然後搶吃其中包一毛硬幣、象徵發財的金元寶。

王文宗說，小時候過年灌香腸、做臘肉，哥哥會把晾在竹竿上的香腸自行取下，用吹風機烤來吃。

葛如璋住屏東客家村，長輩會用大灶蒸年糕，但是告誡小孩不可問年糕什麼時候蒸好；內蒙古來的呂素平說家鄉長輩也這樣告訴孩子，並說他們過年吃羊肉餃子。

聊完過年回憶後，大家一起猜燈謎回憶台灣、中國地名、漢字成語等。接著輪流打開包著虎年吉祥話的紅包，大家用台語或中文念出來相當逗趣。整個活動在James帶大家高歌新年應景歌曲聲中圓滿結束。

明州 餃子 聖誕節

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