Aurora市政府/聯豐集團/華聯會 聯合舉辦慶祝中國新年活動

華聯會主席鄭徵致辭。

由芝加哥 西郊 Aurora 市政府、聯豐集團、大芝加哥華僑華人 聯合會（華聯會）聯合舉辦的中國新年慶典在虎年大年初一于 Aurora市政廳隆重舉行。當天的慶祝活動除傳統舞龍舞獅，喂紅包，精彩的中國傳統舞蹈、武術表演外，北京冬奧 吉祥物成為亮點，讓 Aurora市政府充滿著新春的喜慶氣氛。Aurora市長 Richard Irvin、副市長 Gillermo Trujillo，聯豐集團董事長倪舉凌，華聯會主席鄭徵，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，福建商會會長黃寶章，美中餐飲協會會長鄭時坦等各界華人社區嘉賓出席了當天的活動。中國駐芝加哥總領事趙建以視頻的方式致辭，向 Aurora 市長及出席活動中外嘉賓表達新春的問候與祝福！

Richard Irvin 市長在致辭時，宣讀 Aurora 市政府的新年賀信，向華人拜年。他表示，春節是華人以及各亞裔社區最重要的節日，是一個延續數千年的、代表辭舊迎新與家庭團圓的傳統。他聲稱，在中國的農曆新年，他非常高興與來自華人社區的朋友一起歡慶佳節。他并宣布2月1日為 Aurora 市的中國農曆虎年日，呼呼市民共同慶祝中國春節。Richard Irvin 市長還向華聯會主席鄭徵、聯豐集團Judy Ni和希林協會 Sophia Luo 三位杰出華人女性頒發“社區建設貢獻杰出”獎，感謝她們為 Aurora 市多元文化和社區建設所作的杰出貢獻。

聯豐集團董事長倪舉凌和華聯會主席鄭徵在活動中分別致辭，向出席活動嘉賓拜年，祝福大家新春愉快。倪舉凌感謝市長以及 Aurora 市政府對太古廣場項目的大力支持，使得聯豐集團在當地許多投資項目得以順利進行并成功。鄭徵也致辭表示，在接受調查的 500 個美國最大城市中，Aurora市位列美國“多元化大城市第15名”，她感謝 Aurora 市為我們所有人提供包容、多元化和公平的社區。

當天的慶祝活動，多家來自芝加哥地區的華人文藝團體包括：舞之林藝術團，皓舞等為大家表演具有中國特色的舞蹈，北斗功夫團也表演了英姿颯爽的中國功夫，讓中國年味充滿 Aurora 市政廳。Aurora 市政廳慶祝活動結束后，由太古廣場舞龍隊以及香港超市祥龍瑞獅齊齊在太古廣場舞動，嘉賓們與副市長Gillermo Trujillo一起慶新年，祝大家虎年大吉，健康平安，恭祝太古廣場所有商家生意興隆，發大財。