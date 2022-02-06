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Aurora市政府/聯豐集團/華聯會 聯合舉辦慶祝中國新年活動

本報芝加哥訊
華聯會主席鄭徵致辭。
華聯會主席鄭徵致辭。

芝加哥西郊 Aurora 市政府、聯豐集團、大芝加哥華僑華人聯合會（華聯會）聯合舉辦的中國新年慶典在虎年大年初一于 Aurora市政廳隆重舉行。當天的慶祝活動除傳統舞龍舞獅，喂紅包，精彩的中國傳統舞蹈、武術表演外，北京冬奧吉祥物成為亮點，讓 Aurora市政府充滿著新春的喜慶氣氛。Aurora市長 Richard Irvin、副市長 Gillermo Trujillo，聯豐集團董事長倪舉凌，華聯會主席鄭徵，美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，福建商會會長黃寶章，美中餐飲協會會長鄭時坦等各界華人社區嘉賓出席了當天的活動。中國駐芝加哥總領事趙建以視頻的方式致辭，向 Aurora 市長及出席活動中外嘉賓表達新春的問候與祝福！

Richard Irvin 市長在致辭時，宣讀 Aurora 市政府的新年賀信，向華人拜年。他表示，春節是華人以及各亞裔社區最重要的節日，是一個延續數千年的、代表辭舊迎新與家庭團圓的傳統。他聲稱，在中國的農曆新年，他非常高興與來自華人社區的朋友一起歡慶佳節。他并宣布2月1日為 Aurora 市的中國農曆虎年日，呼呼市民共同慶祝中國春節。Richard Irvin 市長還向華聯會主席鄭徵、聯豐集團Judy Ni和希林協會 Sophia Luo 三位杰出華人女性頒發“社區建設貢獻杰出”獎，感謝她們為 Aurora 市多元文化和社區建設所作的杰出貢獻。

聯豐集團董事長倪舉凌和華聯會主席鄭徵在活動中分別致辭，向出席活動嘉賓拜年，祝福大家新春愉快。倪舉凌感謝市長以及 Aurora 市政府對太古廣場項目的大力支持，使得聯豐集團在當地許多投資項目得以順利進行并成功。鄭徵也致辭表示，在接受調查的 500 個美國最大城市中，Aurora市位列美國“多元化大城市第15名”，她感謝 Aurora 市為我們所有人提供包容、多元化和公平的社區。

當天的慶祝活動，多家來自芝加哥地區的華人文藝團體包括：舞之林藝術團，皓舞等為大家表演具有中國特色的舞蹈，北斗功夫團也表演了英姿颯爽的中國功夫，讓中國年味充滿 Aurora 市政廳。Aurora 市政廳慶祝活動結束后，由太古廣場舞龍隊以及香港超市祥龍瑞獅齊齊在太古廣場舞動，嘉賓們與副市長Gillermo Trujillo一起慶新年，祝大家虎年大吉，健康平安，恭祝太古廣場所有商家生意興隆，發大財。

香港超市祥龍瑞獅慶新年。
香港超市祥龍瑞獅慶新年。
聯豐集團董事長倪舉凌致辭。
聯豐集團董事長倪舉凌致辭。
聯豐集團眾董事與嘉賓慶祝新年。
聯豐集團眾董事與嘉賓慶祝新年。
Aurora 市政廳慶祝中國農歷新年，北京冬奧吉祥物成為活動亮點。
Aurora 市政廳慶祝中國農歷新年，北京冬奧吉祥物成為活動亮點。
Aurora市長Richard Irvin(右二)向華聯會主席鄭徵（左二）、聯豐...
Aurora市長Richard Irvin(右二)向華聯會主席鄭徵（左二）、聯豐集團Judy Ni（右）以及希林協會Sophia Luo（左）頒發“杰出貢獻獎”感謝她們為 Aurora 市的多元文化發展、社區建設等方面所作出的杰出貢獻。
Aurora市長 Richard Irvin宣讀賀信。
Aurora市長 Richard Irvin宣讀賀信。
太古廣場舞龍隊慶新年。
太古廣場舞龍隊慶新年。
慶祝中國農歷新年活動主辦單位與表演嘉賓合照
慶祝中國農歷新年活動主辦單位與表演嘉賓合照

華人 芝加哥 北京冬奧

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