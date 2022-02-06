21世紀聯盟地產公司舉辦活動 金福禮贈，賀年放送房屋推介

21世紀聯盟地產公司舉辦開放日熱鬧喜慶！

21世紀聯盟地產公司（CENTURY 21）一直致力服務大芝加哥 地區，其服務宗旨是集合及溶匯各加盟地產公司及精英地產經紀對芝加哥的房地產 買賣經驗及專業服務，以及結合21世紀標示性的全球知名品牌，專屬的世界級營銷策略，地產代理培訓、教育資源互聯網技術及高效工具。其服務團隊專注于全球一體化的業務模式，透過其優越的商業工具、市場的影響力和優勢，以客戶滿意為第一要務，為尊貴的大芝加哥地區的買賣客戶和租戶提供全方位房地產投資 服務。

該公司日前在華埠廣場二樓 2121（招租商鋪內）舉行的開放日活動吸引了眾多投資者參觀，現場并有精美禮物贈送，新年喜慶氣氛濃厚。該公司強大的經紀團隊，代理大量買賣房地產，經驗豐富，是投資者理想的地產代理。隨著中國城的不斷發展和擴展，投資商鋪成為了創造財富的重要選擇，俗話說，一鋪養三代，財富旺百年。21世紀聯盟以其廣泛的營銷網絡，掌握著全美房地產業界豐富的資源，將為您提供更多商鋪和房屋的租賃和投資以及物業管理的資訊，讓您不再一鋪難求。

公司在行政總裁黃先維、副總裁文兆麟的帶領下，以及大家的共同努力下不斷發展壯大，服務范圍擴展至加拿大、英國、香港、澳門和中國。是芝加哥地區首選的可信賴的地產公司。歡迎有興趣投資者致電21世紀聯盟地產公司，辦公地址：2301 S. Archer Ave. Suite 3 Chicago, IL 60616，電話：（312）428-9123/（312）788-8950 或瀏覽網址：C21RA.COM/HMCREALTY.COM，電子郵件：[email protected]/[email protected]。