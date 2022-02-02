FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著數位化科技推進，掃描二維碼(QR codes)幾乎已經成了公眾生活的一部份，然而聯邦調查局(FBI )芝加哥特別探員強森(Siobhan Johnson)警告，越來越多不法之徒製造假的二維碼，然後貼在真二維碼上，一旦民眾稍不留意，個資 就會因此外洩。

強森說，因為防疫考量，現在許多餐館都將點餐單改成掃描二維碼，然後顧客直接從手機看菜單，還有很多超市、商店促銷、線上會議報名等，也時常要求消費者「掃描二維碼就可享有優惠」，然而根據FBI數據，犯罪份子利用此技術竊取個資的案例也明顯增加。

他說，調查局接獲不少詐欺份子在餐館餐桌上的「真二維碼」貼上「假二維碼」，或透過假促銷傳單、假優惠電郵等方式，將足以盜取消費者個資的「假二維碼」送到消費者手上，「一旦你掃了這個 QR碼，就會自動連接到惡意的虛假網站，然後從該網站騙取民眾的個資與財務信息」，強森特別提到，有些網站的內容幾乎很難辨識真假，甚至還附上了很像銀行官網的支付平台。

• 銀行卡或信用卡 信息可能被盜

近來連芝加哥市的路邊計時停車器，也成了掃碼詐騙 工具，FBI說，針對此現象，官方的芝加哥停車(ParkChicago應用軟體App已經向用戶送出「注意假二維碼」的警告，同時提醒車主們，芝城路邊停車計時器並不使用二維碼，車主們在支付停車費時，千萬不要上當。

專家表示，如果不幸掃了假的停車付費二維碼，損失停車費算小事，然而比較令人擔心的是車主將銀行卡或信用卡信息傳給了詐騙份子。

•個資與重要金融 信息可能被下載

FBI說，另一種二維碼詐騙，是將二維碼與惡意網站連結，一旦不小心掃了該類「假碼」，有的網站就會自動把民眾手機上的個資與其他重要金融信息下載，有的網站則是趁機在手機植入惡意軟體，藉此要脅民眾付費解開被駭手機。

•不要隨便去掃陌生人送來的QR碼

至於要如何防範成為這類假碼的受害者？專家建議，千萬不要隨便去掃陌生人送來的QR碼，「要把二維碼視為釣魚郵件或詐騙簡訊一樣，隨時提高警覺」，甚至是朋友送來的二維碼，要掃前最好先向送出者確認。

FBI還提到，有一些聲稱「可以偵測二維碼真假」的App，卻時常是詐騙者的工具，一旦下載，個資就有很大的外洩風險。