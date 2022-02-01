我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

疫情壓力大 牙碎、磨牙患者激增 還有這些毛病

特派員黃惠玲/芝加哥報導
長期面對疫情壓力，磨牙、牙齒破裂等患者明顯激增。（pixabay）
長期面對疫情壓力，磨牙、牙齒破裂等患者明顯激增。（pixabay）

新冠疫情除了帶給人們生活許多限制與不便外，也對公眾身心狀態造成衝擊，芝城多位牙醫指出，面對疫情的情緒緊張與壓力，也威脅了口腔健康，其中磨牙、牙齒破裂等患者明顯激增。

包括美國牙科協會(American Dental Association)與芝加哥地區多位牙醫都一致發現上述狀況。

牙醫史提諾(Rana Stino)說，壓力作祟下，人們把牙齒咬得越來越緊、磨牙磨得更厲害，牙齒出現碎裂的情況也因此不斷增加，「甚至有些人還把防範咬牙的套子都咬斷」。

美國牙科協會健康政策研究學會(ADA Health Policy Institute)發布的一項調查發現， 69% 的牙醫，都發現磨牙和咬牙患者增加。63%則有更多患者因為牙齒破裂、碎裂而就醫，上述症狀通常都與壓力有關。

在芝加哥開設水塔牙醫診所(Water Tower Dental Care) 的 史提諾說，經過與出現這些症狀的患者深入探討，發現他們或多或少多承受著壓力。

她說，由於疫情爆發初期，大家都不太敢到牙醫診所看醫師，因為失業或疲於奔命照顧孩子的患者，直到牙齒出現嚴重問題時才來就診，「有些患者根本不知道自己會在在睡夢中磨牙」。

史提諾說，部分患者還出現頸部、肩膀與頭部疼痛或耳鳴情形，「這些狀況幾乎都是因為磨牙過度造成」，由於一些人情況嚴重，後來她還將他們轉診去看復健醫師。

執業13年的牙醫菲爾德斯(Karen Fields)說，她當牙醫以來，過去兩年遇到最多患者出現牙齒裂掉問題，其中有不少人也抱怨頸部、頭部疼痛。

她分析，疫情造成的壓力，導致出現磨牙和咬牙習慣。

美國兒科牙科學會的前主席柏格(Joel Berg)說，疫情後出現比往常多的牙裂患者，與病毒傳播期間，大家不太敢前往牙醫診所看醫生也有關係，「否則這些問題在定期例行檢查中，都可以提早預防或治療」。

牙醫表示，在疫情逐漸緩解，且大多數人都已施打新冠疫苗下，想要維護口腔與牙齒健康，應該恢復定期看牙的習慣，否則牙齒一旦有問題，耽誤就醫時間越長，治療難度就會增加。

牙醫建議，學習減輕壓力，有助於改善牙齒健康，從練習放鬆肌肉或睡前冥想，都可以嘗試；此外，磨牙或咬牙情況嚴重者，也可向牙醫詢問裝上保護牙套，或施打肉毒桿菌來減緩下巴疼痛。

菲爾茲則提醒，口臭也是早期發現牙齒出狀況的徵兆之一，水果蔬菜含量低的飲食會導致口臭，糖尿病患者也可能出現口臭，她建議大家刷牙時，別忘了清潔舌頭和上顎。

疫情 芝加哥 芝城

上一則

疫下視訊會議多 男人愈來愈愛「面子」

下一則

疫下視訊會議多 男人愈來愈愛「面子」 整形者變多

延伸閱讀

芝加哥恩平同鄉會舉辦了春節敬老活動

芝加哥恩平同鄉會舉辦了春節敬老活動
林錦琇牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要
張効維矯正牙醫診所 實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

張効維矯正牙醫診所 實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康
封面故事／孩子齒列矯正怎麼做？家長傷腦筋

封面故事／孩子齒列矯正怎麼做？家長傷腦筋
美洲中華牙醫學會嚴守專業防疫規定僑胞可安全看牙醫、在家保健牙齒

美洲中華牙醫學會嚴守專業防疫規定僑胞可安全看牙醫、在家保健牙齒
老年人疫情期隔離 可能需要牙科護理

老年人疫情期隔離 可能需要牙科護理

熱門新聞

崔維諾兄弟(左一，二)夥同朋友梅倫德茲毆打繼父重傷致死。(Hidalgo County法院)

繼父是狼 遭9歲女童無血緣哥哥們合力毆傷致死

2022-01-25 18:01
小學一年級非裔學生傑佛瑞泰勒在家中舉槍自殺。(KENS 5／KHOU)

他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區

2022-01-24 20:28
新澤西州警方通報失蹤的2歲兒童蕭伊恩。(新州摩利斯郡檢察官辦公室)

新州39歲華婦偕兩幼兒 已失蹤3天 警發布協尋

2022-01-24 19:54
亞利桑納州一名21歲男子雅各柏森日前和友人一起徒步登山，結果雅各柏森獨自走到懸崖邊拍照失足慘摔210公尺身亡。取材自臉書

才開心攻頂...亞利桑納男懸崖自拍 下秒慘摔210公尺亡

2022-01-28 23:31
公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

2022-01-27 02:15
經過一年的調查，戴斯普藍斯消防局公布一年前發生的母子五死大火的起火原因。(本報檔案照片)

母女5人葬火窟調查出爐：2電線不當改造連接

2022-01-28 12:15

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴