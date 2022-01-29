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Omicron衝擊 芝城餐飲業再陷困境 無聯邦補助難為繼

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
受到Omicron衝擊，芝城名廚貝里斯(前中)開設的餐館Frontera生意大不如前。(Frontera官方臉書)
受到Omicron衝擊，芝城名廚貝里斯(前中)開設的餐館Frontera生意大不如前。(Frontera官方臉書)

歷經兩年的新冠疫情衝擊，原本逐漸重生的餐飲業，在這次變異病毒株Omicron的感染高峰下，該行業再次遭受「心裡與經濟」的雙重打擊，芝城名廚貝里斯(Rick Bayless)說，他與同業生意一落千丈，目前幾乎都陷入經營困境，「如果無聯邦出手支援，已經不少人放棄撐下去」。

根據全美餐飲協會(National Restaurant Association)統計，2020年全美有9萬家餐廳永久關閉，該年度全美餐飲業營收大幅下跌了2.4億。

好不容易捱過第一波疫情高峰，去年卻又出現變異病毒Delta、Omicron，導致餐廳業的復甦腳步明顯停滯。

餐飲協會今年1月的一項調查指出，伊州超過3/4的餐飲收入，比疫情前的2019年同期縮水，而從去年12月Omicron來襲後，全伊州高達97%的餐廳室內用餐的顧客減少。

貝里斯所經營的Frontera創立於1987年，兩年後在這家餐館旁，又推出了另一家簡餐餐廳Topolobampo，1996年貝里斯並與瓦德斯(Manny Valdes)攜手，成立了Frontera食品公司，不過，兩人於2016年將該公司售出。

疫情爆發後，貝里斯著手開發米其林星級美食外賣生意，也受到消費市場歡迎，他說，去年他餐廳的生意，與2019年相比，已經恢復了75％，但是好景不常， 這波Omicron高峰，又讓他的生意僅達到2019年的45%。

貝里斯說，Omicron所以對餐飲業衝擊重大，主要因為該病毒來襲時，剛好是餐飲業年度生意旺季的聖誕、新年假期。今年1月份，該餐館生意最好的時候，每晚也只有40到50個客人，而除夕夜的大餐，原本以為145個位置很快會售罄，沒想到最後只賣出68個。

網上預定餐館的OpenTable網站數據顯示，芝加哥餐館在過去一周的定餐人數，比2019年同期足足減少2/3。

貝里斯因為是芝加哥著名的廚師，因此他的餐廳情況，比一般小店好很多。他說，去年他收到聯邦提供的餐館復甦基金(Restrurant Revitalization Fund)補助，讓餐館營運獲得即時幫助，根據小企業部門(Small Business Administration)的信息，Frontera共拿到350萬的紓困經費。

Frontera餐廳疫情前的員工人數有176個，2020年疫情爆發後，員工僅剩46名，在聯邦經費支援下，餐館員工得以恢復到140人。

然而現在這項聯邦補助資金已經用罄，在沒有新的援助下，只能希望疫情趕快退散，否則餐館業恐將面臨新一波的關門潮。

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