華人吃狗肉 芝林肯公園高中影片惹議

在林肯公園高中的介紹影片中，多次提到該校注重多元文化，圖為校內懸掛多國國旗。(影片截圖)

芝加哥市林肯公園公立高中(Lincoln Park High School)學生錄製並分享的一段視頻，因涉及種族主義 言論，使該校收到許多批評，這段已經從Youtube撤下的影片中，有10多名學生互相採訪，主要討論他們永遠不想約會的族裔與原因，其中有人提到不想跟華人約會，「因為他們可能會把我的狗吃掉。」

這段引起爭議的影片，長約4分30秒，在網路上傳公開後，讓許多學生表示十分反感，該校共有2100名學生，主要為少數族裔，其中亞裔 占10.1%、拉丁裔占32.5%、非裔20.5%，還有32%的學生是白人。

影片中共有16名學生受訪，他們發表的言論，包括不想跟印度裔約會，因為他們都長得不好看，而且假使讓印裔生氣的話，他們可能會用炸彈把來轟炸我；其他學生陸續還攻擊拉丁裔、白人，在影片從Youtube撤下前，已經有400多個觀看次數。

林肯公園高中校長史丹米勒(Eric Steinmiller)在事件後，向全校師生、家長通報了有關這段視頻的信息，他表示，學校絕對不允許霸凌 與種族仇恨言論。

該校一名學生的母親向學校舉報該影片時激動表示，「這是一種有毒的文化。她說，自己的女兒就是遭到這類霸凌，迫使她去年11月不得不將女兒轉學到其他學校就讀。

這位母親說，已經轉到他校就讀的女兒看到該影片後，感到氣憤且傷心，她因此把原本留作紀念的林肯公園高中T恤，全都丟到垃圾桶。

該校高一學生史考特(Avery Scott)說，他認識影片中的學生，他們拍攝時應該只是想開開玩笑，高三生史密斯(Delaney Smith)則說，他非常不能接受，「我的好友們都因此受到傷害。」

史丹米勒在公開信中表示，「我想提醒大家，任何型式的霸凌與族裔仇恨言論，都違反了我們的核心價值，是不能容忍的」，他也鼓勵家長利用此機會告訴孩子，應對網路與社交媒體的使用負起責任。

他也提到，學校輔導人員將對受到視頻影響而感到擔憂與恐懼的學生，提供必要的諮詢。