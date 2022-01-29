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投訴不斷 伊州又有2家檢測公司受調查

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
Omicron肆虐，確診人數暴增，前往檢測站受測人數大增。(美聯社)
Omicron肆虐，確診人數暴增，前往檢測站受測人數大增。(美聯社)

繼「新冠控制中心」(Center for Covid Control)檢測公司涉及詐欺遭停業後，伊利諾州檢察長辦公室27日表示，又有「歐海爾臨床實驗室」(O'Hare Clinical Lab)及「北岸臨床實驗室」(Northshore Clinical Labs)遭許多民眾投訴而正接受調查。另方面，為了滿足公眾檢測需求，芝加哥市衛生局宣布增設兩處檢測站。

檢察長辦公室指出，歐海爾臨床實驗室在全美有100多個檢測據點，這家公司至少被30多位民眾投訴「拖延提供檢測結果」、「檢測結果不正確」，目前已對此展開調查。

優良商業局(The Better Business Bureau)芝加哥與北伊州負責人伯納斯(Steve Vernas)說，BBB收到14件對該檢測公司的投訴，且該公司獲得評分等級為最差的F 。

住在芝城西郊瑞柏市的居民懷特凱柏(Eliana Whitecomb)表示，她1月初去歐海爾實驗室檢測，到現在都沒有收到檢測結果。

該公司對此回應，因為變異病毒株Omicron感染力太強，導致檢測需求大增，使該實驗是面臨無法預測的挑戰，檢測結果也因此無法準時送出。歐海爾實驗室說，現在作業已經恢復正常，大部分受測者可在24小時內收到結果，最多不會超過72小時。

芝加哥NBC第五台引用數據指出，該公司至少收到聯邦1.87億元的檢測報銷經費。

「北岸實驗室」目前正由衛生廳進行調查，該公司的官網指出，已經終止與第三方的快閃檢測合作。

因應檢測需求提高，芝衛生局於市區推出兩處新的檢測中心，包括德堡大學(DePaul University, 333 S. State St.)，開放時間周二到周四下午4時到7時；另一個地點則為聯邦大樓(Dirksen Federal Building, 219 S. Dearbon St.，開放時間為周一到周五上午9時到下午4時。

檢測 芝加哥 芝城

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