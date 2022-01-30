Hard Rock 娛樂中心 YouYu 中餐廳大紅燈籠高高掛起，迎接中國農歷新年

百家樂廳門前的大紅燈籠高高掛起，迎接中國農歷新年的到來。

中國農歷新年將至，地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州 北部的 Hard Rock 娛樂中心將于2/12/22 舉辦李宗盛「有歌之年」巡迴演唱會外，YouYu Noodle Bar 中餐廳及百家樂廳布置喜慶，大紅燈籠高高掛起，迎接中國農歷新年的到來。除中餐廳外，Hard Rock 娛樂中心還有多家美食 餐廳包括 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利Constant Grind Coffee，三明治西點，滿足賓客不同口味的需求。

中餐廳由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，推出的多款美食每天從中午12點開始至凌晨2點為大家提供令人唾涎的各種新鮮亞洲風味美食，包括燒賣、小籠包、紅油炒手、中式炸蝦春卷和越南 春卷等精美點心，還有官保雞、椒鹽蝦、黑椒牛肉、王子菇玉子豆腐以及粵港式粉、麵及各式炒飯，包括越南粉、星洲炒米、泰式的栢泰、肉類湯面食（辣臺式牛肉麵、牛腩麵、火鴨麵、叉燒麵和云呑麵）等，總廚伍永聰表示， YouYu開放式的廚房，客人可以欣賞到廚師們制作美食的全過程，以及Youyu中餐部所有服務員提供的尊貴服務，大家還可在YouYu時尚的優美環境中享受美食。

Hard Rock 娛樂中心擁有80多個桌面游戲，提供了玩家最親切的體驗。兩副牌的21點，目前為止芝加哥最佳的游戲規則。100倍的骰子臺并提供$25000美元的限額。獨特風格的百家樂區有26張桌子，包括各項熱門的旁注（龍），玩家可自己捉牌體驗更高層次的博彩經歷！高額區提供8張21點桌子限額為$25000美元，輪盤提供每個號碼可投注高達 $1000美元。還有牌九、體育博彩和1400角子老虎機等，堪稱六星級的博彩娛樂設施。Hard Rock 从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！