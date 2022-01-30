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SUSHI+回轉壽司餐館推出 鮑魚壽司拼盤超值價$168 另加$38即可獲得設計精美的中國12生肖套裝

本報芝加哥訊
SUSHI+回轉壽司出品的各種超人氣日式美食，任君選擇。
SUSHI+回轉壽司出品的各種超人氣日式美食，任君選擇。

Sushi + (Rotary Sushi) 回轉壽司餐館在虎年到來之際，特別推出富貴吉祥鮑魚壽司拼盤，超值價$168，另加 $38即可獲得設計精美的中國12生肖套裝特別優惠賓客。該壽司店出品的各種超人氣日式美食品種繁多，包括壽司卷、手卷、刺身、天婦羅、日式炸蝦、炸墨魚和各式沙拉、甜品等數不勝數，還有水果春卷、日式拉麵、串燒等日式料理，足以讓您胃口大開，流連忘返。

Sushi + 回轉壽司餐館今年推出的鮑魚壽司拼盤包括：鮑魚軍艦6PC，松露扇貝壽司6PC，三文魚籽軍艦6PC，龍珠壽司6PC，黃尾魚刺身6PC，北極貝刺身6PC，三文魚刺身6PC，吞拿魚（鮪魚）刺身6PC（有金箔），有頭甜蝦刺身4PC（有金箔），十分名貴的套餐為您新年的餐桌增添洵麗色彩。讓您尊享無與倫比美食體驗。

拼盤超值價僅售$168，為答謝賓客，只要另加 $38即可獲得有 Sushi + (Rotary Sushi) LOGO、喻意中國傳統富貴吉祥、設計精美的12生肖套裝，既可做胸針，也可做擺設，極具收藏意義的禮物。大家不要錯失良機，歡迎致電訂餐：中國城分店：312-929-2446（2131 S.Archer Ave. Chicago, IL 60616）。Aurora總店：(630)820-1666（4430 Fox Valley Center Dr. #106 Aurora, IL 60504），Chicago(Broystown)北華埠分店：872-802-0980（3219 N. BroadwayChicago, IL 60657）或訪問網站：www.rotarysushi.com下訂單。

設計精美的12生肖套裝，既可做胸針，也可做擺設，極具收藏意義。
設計精美的12生肖套裝，既可做胸針，也可做擺設，極具收藏意義。
SUSHI+回轉壽司推出的富貴吉祥鮑魚壽司拼盤，超值價$168。
SUSHI+回轉壽司推出的富貴吉祥鮑魚壽司拼盤，超值價$168。
SUSHI+回轉壽司出品的各種超人氣日式美食，任君選擇。
SUSHI+回轉壽司出品的各種超人氣日式美食，任君選擇。
SUSHI+回轉壽司的各種甜品，令人唾涎！
SUSHI+回轉壽司的各種甜品，令人唾涎！
設計及包裝精美的12生肖套裝，極具收藏意義。
設計及包裝精美的12生肖套裝，極具收藏意義。
SUSHI+回轉壽司出品的各種超人氣日式美食，任君選擇。
SUSHI+回轉壽司出品的各種超人氣日式美食，任君選擇。

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