芝華埠虎年新春遊行回歸 2/13登場

華埠特別活動委員會與社團代表，26日一起宣布虎年新春遊行恢復舉辦。(高潔╱攝影)

芝加哥華埠 特別活動委員會26日宣布，在去年因為新冠疫情停辦新春遊行 後，今年該活動將重新登場，遊行日定為2月13日下午1時，預計將有十部花車、五支鼓號樂隊以及各社團、機構與組織代表隊伍參與。

主辦這場遊行的芝加哥華埠特別活動委員會，在華埠時尚食譜餐廳舉行了說明會，名譽顧問李雙振表示，經過籌備與計畫，停辦一年的華埠農曆春節盛事，終於決定恢復舉辦，他接著介紹了虎年遊行的大致安排。

他表示，當日早上9時，工作人員就會入場準備，參與遊行隊伍、花車、鼓號樂隊須在中午12時在指定地點集合。舞龍隊預計12時45分在「天下為公」牌樓下演出，遊行隊伍下午1時則會從24街夾永活街口向北出發，然後沿著永活街走道舍麥路西行。

除了熱鬧遊行外，由伍紹華帶領的芝城華埠醒獅隊當天上午11時30分至下午1時，以及下午2時30至4時，會在永活街、舍麥路、亞珠街等商家雲集的華埠街道，沿路向商店舞獅拜年。

大芝加哥地區華僑華人聯合會主席鄭征、福建商會會長黃寶章、芝加哥華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)、美亞健康協會執行主任劉紅、美中餐飲協會會長鄭時坦等各僑團代表，都對新春遊行恢復舉辦十分支持，他們一致表示，春節遊行對於保存華人傳統文化，促進華埠商機意義重大。

目前華埠商圈街道都掛滿了由福建商會贊助的大紅燈籠，為整個唐人街增添濃濃的年節氣氛。