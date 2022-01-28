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母女5人葬火窟調查出爐：2電線不當改造連接

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
經過一年的調查，戴斯普藍斯消防局公布一年前發生的母子五死大火的起火原因。(本報檔案照片)
經過一年的調查，戴斯普藍斯消防局公布一年前發生的母子五死大火的起火原因。(本報檔案照片)

經過整整一年的調查，芝加哥西北郊戴斯普藍斯市(Des Plaines)消防局26日公布去年1月27日該市一處住宅大火的起火原因，消防局表示，該家庭使用的兩條電線被不當改造並不當連接，其中一條電線連接著電暖器，另一條電線則是插在牆上電插頭的重型延長線。

這場大火燒毀了房子，還讓屋內的25歲母親及四名一到六歲的幼兒，均不幸遭祝融吞噬，當時趕抵現場救火的消防隊長安德森(Daniel Anderson)說，這場火災是他從事救火隊工作30多年來，遇到死傷最慘重的悲劇。

戴斯普藍斯市消防局局長舒曼(Dave Schuman)26日說，連結電暖器的電線，從火災調查開始就是調查焦點，火災前，這座電暖器放在該公寓二樓的樓梯附近，至於另一條與火災有關的延長線，則是插在廚房的電插頭上。

他也提到，這場火災所以燒死這麼多人，主要因為起火點的電暖氣，阻擋了一家人逃下樓的出口。

當地消防局表示，當天上午10時13分左右，有路人看到位於West Oakton St.700號左右的民宅有黑煙冒出報警，警消立即出動，無奈到現場時，火勢相當大，二樓單位的母女均已死亡。

住在同棟房子一樓的馬瑞羅(Pabel Marrero)說，他當時首先聽到樓上熟悉的孩子奔跑聲，接著聞到塑膠燃燒的氣味，然後突然有人用力敲門大喊「快點出來，你的房子著火了」。

消防隊趕到時，馬瑞羅一直告訴救火隊員樓上有小孩，儘管消防隊立即突破濃煙與大火上去二樓搜尋，但為時已晚，艾斯皮諾沙(Espinosa)家的四位幼女，分別為一歲的Grace、三歲的Allison、五歲的Genesis，以及六歲的Renata，經送醫都不幸喪生，而四名幼女的母親Citahaly Zamiodo也葬身火場，女孩們的父親因為一早就出門工作不在家。

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