治安差 士氣低 考慮轉職外地芝警增多

芝加哥去年謀殺率與犯罪率均升高，加上大環境對警察帶有敵意，導致芝警士氣低落。(芝警局臉書截圖)

「我的辦公室電郵信箱，每天至少接到五封外州或伊州其他城鎮警局的徵人信息」，已經在芝加哥 當了28年警察 的華裔警官John說，過去兩年，「無止盡的取消休假，且上級官員也忽視基層警員的需求，加上不少民眾對穿著警察制服者充滿敵意」，凡此種種都讓他對這份工作心灰意冷，他正考慮接受其中一份外州警局提供的聘任邀請。

與John一樣感受的警察不勝枚舉，三年前才考進芝警局擔任女警的華裔Emily說，她完成受訓後，被分配到槍擊案最頻繁發生的南區，常常需要到街道巡邏，「我本身還好，但家人對我的工作非常緊張」，禁不起父母壓力，她已經申請了法學院，準備攻讀刑事相關學位後轉當內勤或乾脆轉行。

看準芝加哥警局士氣低落，包括郊區與外州警局，紛紛向芝警招手，根據芝加哥太陽時報調查，芝郊區至少有19家警局的警察中，至少一半之前是在芝市當警察，而過去三年，多達50多名芝加哥警察轉到郊區的警察局服務。

之前在芝警局擔任高階警官，現為芝城 北郊北溪市(Northbrook)警察局甘迺迪(Chris Kennedy)說，最近該警局收到40份來自芝警察的求職申請，他說，近來面談的許多芝加哥警察，都在嘗試擺脫目前陷入的職場困境。

包括佛羅里達州、德州等地，也紛紛祭出高薪邀請芝加哥警察前往任職。

芝加哥警局年輕警察傑寇克斯(Sean Jaycox)說，他的父親、祖父都是芝加哥警察，然而現在芝城的整體環境，讓他對佛州警局提出的條件非常動心，經過評估，「我已經決定轉到羅德岱堡警局(Fort Lauderdale)工作」。

羅德岱堡市十分積極爭取芝加哥警察的青睞，該市警局甚至在車流龐大的芝加哥甘迺迪高速公路設置了三個大型徵人廣告牌，根據指出，該市短短三個月就花了6萬廣告費，廣告牌上畫了一部停在海灘旁棕櫚樹的警車，然後以英文寫著「希望你在這裡，我們正在招人」。

勞市警察工會負責人迪亞茲(Brandon Diaz)來自芝加哥，他的父親為芝加哥警察，他說，廣告牌豎立的三個月期間，收到了42份芝加哥警察的求職申請，目前已經聘用了其中五人。

芝城西郊博林布魯克市(Bolingbrook)從去年12月開始就頻頻向芝城警察招手， 錄取者雖仍須經過18個月的試用期，但起薪高達7萬1723元。而芝加哥新入職警察起薪僅為5萬3340美元，18個月後增加到8萬448元。

全美警察部門近年退休人員大幅增加，且大都面臨職缺找不到人填補的問題，根據警察行政研究論壇的統計，全美2020年警察退休人數比前一年增加了45%，辭職人數增加了18%，而招聘人數下降了約5%。

芝加哥警察局去年約有720名警察退休，2020年僅有560人、2019年才475人，2018年更少至339人。