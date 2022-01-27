駐芝中領館新春團拜 賀虎年迎冬奧

駐芝中領館總領事趙建在雲端新春團拜中，向大家送上虎年祝福。(螢幕截圖)

中國駐芝加哥 總領事館25日舉辦線上新春團拜，總領事趙建向芝加哥與美中地區九州僑胞送上新春祝福，他提到，過去一年中西部僑團在支持祖籍國建設，推動中美關係，促進社區繁榮和反獨促統等方面做出了努力和貢獻，而在應對疫情、反對亞裔仇恨，華人 華僑採取系列積極行動，尤其展現了華人社區的正能量。

這場雲端團拜共有80多位芝加哥與印第安納州、密西根州、愛阿華州、堪薩斯州等州的代表與會，大家彼此賀年慶新年外，也紛紛預祝即將開幕的北京冬季奧運圓滿成功。

團拜會由駐芝中領館 副總領事邊志春主持。

明州華人華僑於雲端團拜活動中表演歌舞。(螢幕截圖)

趙建致詞時說，再過一周就是虎年春節，在這個全球中華兒女共慶佳節的時刻，他代表中國駐芝加哥總領館全體同事，向領區廣大僑胞致以誠摯的慰問和美好的祝福。

他表示，過去一年，駐芝中領館積極推動與美國中西部地區在經貿，科技，文化教育等廣泛領域的交流與合作。特別是在疫情之下，中領館與美國中西部地區的華僑華人、中資企業和留學生齊心協力，守望相助，攜手克服了各種困難和挑戰。

趙建也肯定了此間華僑華人應對疫情、反對亞裔仇恨等方面的積極行動，充分展現了社區正能量。

包括大芝加哥地區華僑華人聯合會主席鄭征、美國華人華僑海外交流協會會長方燕輝、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦、美亞健康協會執行主任劉紅、希林中心主任楊八林、廣州協會會長勞潔梅、香港華協會會長陳健明、美洲華裔博物館主任劉振斌、瑞華中文學校溪建等人，均陸續於活動中祝賀虎年，同時以即將上場的北京冬奧會為傲。