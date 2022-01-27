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庫克郡將拍賣逾3萬筆房產 清單免費索取

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
庫克郡財長派帕斯表示，為了吸引更多買家，今年索取廢棄房產清倉拍賣名單的費用全免。(pixabay)
庫克郡財長派帕斯表示，為了吸引更多買家，今年索取廢棄房產清倉拍賣名單的費用全免。(pixabay)

數以千計的廢棄及空置物業、土地，導致庫克郡財政局損失高達10億元的房地產稅收入。為減少未繳地稅的物業總數，庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)在即將推出的欠繳地稅物業「清倉拍賣」，免除取得拍賣清單的250元費用，希望鼓勵更多人加入競標。

根據派帕斯辦公室數據，這些被業主置之不顧的破舊房產或是空地，共積欠了高達11.5億元的房地產稅。

芝加哥CBS調查指出，這個金額超過庫克郡全郡預算的五分之一，派帕斯說，仔細看看整個數字「令人驚恐」。

為了解決此現象，派帕斯正試圖讓更多人對於購買這些廢棄房屋、土地產生興趣，庫克郡目前每兩年就會推出一場「清倉拍賣」，所有至少三年未繳房地產稅的物業，都將在此活動中直接開放民眾喊價競標。

派帕斯說，今年共有3萬1209套房產列入「清倉拍賣」名單，其中1萬4598筆在芝加哥市，另外1萬6611筆位於庫克郡郊區，往年想要拿到這份名單的話，需先支付250元費用，今年為了吸引更多買主，財長決定取消獲取拍賣清單的250元費用，「現在開始，大家可以到財局官網察看，所有房產地點都可以在互動地圖上尋找」。

財長表示，如果有更多人購入欠繳地稅的房產，就會有更多人承擔支付房地產稅，庫克郡所有屋主的地稅負擔也會因此減輕。

梅伍德市(Maywood)有數十處廢棄房產上了拍賣清單，該市市長讚許派帕斯的應對措施，他說，一開始對於免除250元取得清單費用，有法律疑義，但後來在派帕斯的協助下，順利獲得解決。

三萬多套房產的每筆拍賣起價為250元，一旦有人喊價成功，庫克郡財局會給原來屋主最後繳清欠稅的機會，如仍然沒有在期限內繳清，那麼該筆房產將轉給得標民眾，新屋主必須承擔支付原來積欠的地稅。

兩年一度的房產清倉拍賣預計從2月14日情人節展開，為期約兩周，每天推出的競標物業，將依照社區、城鎮陸續上市，競標地點在庫克郡財長辦公室，地址：69 W. Washington St.。

有興趣的民眾可先上官網查詢，網址：www.cookcountytreasurer.com

庫克 拍賣 房地產

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