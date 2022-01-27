酷寒瓦斯費飆 月費比往年高1倍 專家指點節能

公民公用事業委員會建議，如果沒有人在家或入睡前，可把暖氣設定的溫度調低七到十度。(pixabay)

大芝加哥 地區這幾天氣溫驟降，冷鋒效應下甚至出現華氏零下25度的超級低溫，大多數民眾因此待在開了暖氣的屋內避寒，不過，不少瓦斯用戶發現，今年瓦斯費用比去年同期上漲幾乎一倍，近日的酷寒天氣，讓許多用戶頻嘆，完全「不敢去想」下個月瓦斯帳單會飆升多少。

一名住在芝城 西北郊Mount Prospect的居民柏堤(Jose Botti)在臉書陳述了自己收到瓦斯帳單後的沮喪，他說，以往入冬後他的瓦斯月費大約是97元，然而今年此費用竟然激增到200元，「而且有越來越高的趨勢」。

根據瓦斯公司Nicor Gas表示，瓦斯費用是依據全美市場的供需及成本設定，從新冠疫情 爆發後，瓦斯價格就一路上升，尤其因為許多人在家工作，因此使用瓦斯機率大幅增高。

柏堤對於瓦斯公司的說法並無法接受，他表示，很多人的收入都因為疫情而縮水，現在將生活必需的能源價格調升「時機不對」。

在瓦斯費用短期內恐怕降價無望的情形下，專門監督水電瓦斯價格的非營利組織「公民公用事業委員會」(Citizen Unility Board)，提出幾項節省暖氣瓦斯開支的建議：

●有人在家時，屋內暖氣溫度設定在華氏68度，如果沒有人在家，或要入睡前，可將屋內設定的溫度降低七到十度。估計此作法可節省約10%的瓦斯暖氣帳單額。

●清洗或更換暖氣濾網：假使家中使用風熱暖氣(forced-air heating system)者，如果濾網功能欠佳，反而會增加瓦斯帳單金額。

●檢查家中的隔熱情形：很多芝加哥家庭都沒有裝置足夠的絕緣材料，尤其是閣樓與牆壁，芝市府提供強化住宅絕緣品質的補助，民眾可多多利用。