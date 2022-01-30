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新會員及幹部講習 落實推動人間佛教

本報芝加哥訊
國際佛光會芝加哥協會，於1月22日舉辦「新會員及幹部線上講習會」。
國際佛光會芝加哥協會，於1月22日舉辦「新會員及幹部線上講習會」。

為讓佛光新會員認識了解佛光會的精神理念與社會責任，國際佛光會芝加哥協會，於1月22日舉辦「新會員及幹部線上講習會」，近40人參加。課程中，深入淺出的介紹佛光會的組織與宗旨，並說明佛光會員的權益與義務。芝加哥佛光山住持覺麟法師鼓勵會員們，參加各類文化教育的講習課程，充實自己，並發心立願，期許自我成長，進而度化他人。會員們透過活動的參與，廣結善緣；在服務大眾的過程中，解行並重；並強調人間佛教的理念是秉承佛陀的本懷，弘法利生。

芝加哥協會會長周邁平致詞，歡迎新進會員們加入過百萬人的佛光大家庭，一起來學習～如何做一個具有正知正見，行事如法，菩提道上能夠自利利他，自覺覺他的佛光人！協會副會長王克英和李性銘以答客問的方式，進一步的說明佛光人對社會的責任與義務。協會理事孫偉銘說，佛光會提供我們修福修慧的平台， 在「非佛不做」的各種活動中，結好緣，成就自己，也圓滿他人。第一分會新會員蔡碧真表示，從一場有系統介紹佛光會的講座，清楚了解佛光會務與辦活動的目的，並自許在人事物中行佛，落實佛法。

第二分會委員馮漢忠表示，感謝因緣成就為佛光人，是幸福的；透過承擔服務大眾的工作中，不斷的精進學習、也從他人的經驗分享中，學習如何克服困難、跨越自己；從知到行，讓自己發光發熱溫暖他人。第二分會新會員陳東寶感激表示，從佛光會活動的學習與互動中，吸取經驗，領悟佛法的奧妙，進而融入於生活中。(人間社 李昱萱 供稿)。

協會副會長王克英和李性銘以答客問的方式，進一步的說明佛光人對社會的責任與義務。
協會副會長王克英和李性銘以答客問的方式，進一步的說明佛光人對社會的責任與義務。
課程中，協會會長周邁平深入淺出的介紹佛光會的組織與宗旨，並說明佛光會員的權益與義...
課程中，協會會長周邁平深入淺出的介紹佛光會的組織與宗旨，並說明佛光會員的權益與義務。
住持覺麟法師鼓勵會員們，參加各類文化教育的講習課程，充實自己，並發心立願，期許自...
住持覺麟法師鼓勵會員們，參加各類文化教育的講習課程，充實自己，並發心立願，期許自我成長，進而度化他人。

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