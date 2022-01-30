Gold House 聯合其他 API 品牌 透過為 St. Jude Children’s Research Hospital 舉辦的活動喜迎虎年

多家亞裔 及太平洋島民的品牌聯合開展其針對St. Jude Children’s Research Hospital® 的第二次農曆新年活動，從而為 St. Jude 的患者家庭帶來好運，增強醫院對其救死扶傷使命的意識並提供支援: 尋找治療方法。挽救兒童生命。(Finding cures. Saving children.®)

2 月 1 日到 4 月 30 日期間，購物者可在選購參與活動之品牌的商品時選擇在結賬流程向 St. Jude 捐贈。此外，每筆銷售收益中的一部分都將用於 St. Jude 對兒童期癌症 及其他危及生命之疾病的研究和治療。

兒科癌症是耗資萬億美元的多年難題，需要數以百萬的支援者共同努力來解決。類似這樣的合作關係及公眾同心同力，使得 St. Jude 挽救兒童生命的目標成為可能。

「Gold House 對於再一次與 Jude Children’s Research Hospital 展開合作感到非常自豪，從而在 Gold House 社區於支援和推進癌症及其他災難性兒童疾病之關鍵研究和治療方面指導 API 創立企業的聯合力量。」Gold House Futures 主管 Mikkoh Chen 表示。

St. Jude 於去年推出了價值 $115 億美元、有史以來最大型的六年戰略計劃，透過履行其將全球投資增加三倍及每年多幫助全球 400,000 名患癌兒童的承諾，為身患癌症及其他重症疾病的兒童打造更美好的未來。

感謝各位慷慨解囊的志願者，使得 St. Jude 能夠推進與世界衛生組織 (World Health Organization) 的重要合作，提升全球獲取兒童癌症藥物的情況，從而令 St. Jude 的影響力在 2027 年之前遍及 50 個國家/地區的 120,000 名年輕癌症患者。

參與本次農曆新年活動的品牌包括 Covry、Dagne Dover、Duck Duck Books、Fly By Jing、Glow Recipe、Health-Ade、Neuro Gum、Nona Lim、The Qi、Sanzo 和 Tochi Snacks。這些活動可提供各種各樣的產品，包括食品、調味品、飲料、書籍、眼鏡用品、美容產品和手袋。部分品牌是 Gold House 創始人網路的成員，該網路是饒有前途的亞裔及太平洋島民創業者和企業領導的跨產業社區。

St. Jude 患者家庭體現了「老虎」般的力量和勇氣。接受 St. Jude 的治療後恢復健康的兒童包括曾患有被稱為「顱咽管瘤」(Craniopharyngioma) 的侵襲性非癌腦腫瘤的 Calvin、曾患有眼部癌症視網膜母細胞瘤的 Max，以及曾被診斷為患有罕見血液病 — 范科尼貧血症 (Fanconi Anemia) 的 Maelin-Kate。以 St. Jude 患者 Maelin-Kate 名字命名的限量版虎年毛絨玩具可透過 St. Jude 禮品店購買。

如欲了解更多活動詳情，請造訪stjude.org/lunarnewyear。

關於農曆新年，全球有數十億人慶祝農曆新年。該節日從農曆的第一個新月開始。親人們團聚在一起，舉辦慶祝盛宴並保持著交換紅包的傳統——紅包中裝有現金送給孩子，從而辭舊迎新。虎年從 2 月 1 日開始。

關於 St. Jude Children’s Research Hospital ®

St. Jude Children’s Research Hospital 引領全球了解、治療和戰勝兒童期癌症及其他危及生命疾病的道路。它的目的明確：尋找治療方法。挽救兒童生命。(Finding cures. Saving children. ®) 它是 National Cancer Institute（國家癌症研究所）唯一指定的專用於兒童的綜合癌症中心。自 St. Jude 於 50 年前成立以來，其研究的治療方法已幫助兒童期癌症的整體存活率從 20% 提升到超過 80%。St. Jude 不會停止前進的步伐，直至所有兒童都不會因癌症而死。St. Jude 分享其所有重大進展，在 St. Jude 每有一名兒童獲救就意味著全球的醫生和科學家都可以使用這些知識來挽救成千上萬的其他兒童。感謝捐贈者的慷慨，患者家庭從不會收到 St. Jude 的治療、旅行、住宿或食物賬單，以便其專注於幫助孩子們存活。請造訪 St. Jude Inspire，探索 St Jude 充滿希望、力量、關愛與愛心的極具感染力的故事。請造訪 stjude.org、在 Facebook 上為 St. Jude 按讚、在 Twitter、Instagram 和 TikTok 上關注 St. Jude，並訂閱其 YouTube 頻道，從而加入 St. Jude 使命。

關於 Gold House

Gold House 引領 API 變革者社區，共同為爭取社會經濟平等而奮鬥。我們透過主張真實 API 來表達和加速 API 成功的創意項目來轉變公眾印象。如欲了解更多詳情，請造訪 www.goldhouse.org 或是在 Instagram、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 上關注 @GoldHouseCo。