RIVERS 賭場舉辦亞裔博彩廳及麵館開業慶典 精製美食點心/麵食/甜品任君選擇!

Rivers Casino 日前籍中國新年的到來，舉辦亞裔 博彩廳及中餐麵館（Mian Restaurant）開業慶典， Rivers 副總裁兼總經理 Corey Wise，營銷總監 JENNIFER JONES，亞裔市場發展部負責人Peter 蔡、Eddie Tom 和 Kelly Vo等 Rivers 賭場眾高層均出席了開業典禮。當天也邀請了芝加哥 地區的華裔、越南裔等亞裔社區貴賓歡聚一堂，欣賞舞獅表演，并特別邀請了幾位亞裔VIP為新開業的博彩廳百家樂臺舉辦開牌儀式。開業慶典首先由總經理 Corey Wise致詞歡迎大家的到來及向來賓推介賭場的服務。

全新開業的Rivers賭場亞裔博彩廳，擁有24張百家樂臺，2張牌九臺，大廳內裝修富麗堂皇，全場的布置張燈結彩，充滿中國喜慶的大紅色，舞獅助興，濃濃的新年氣氛感染了現場每一個人，當祝大家“身體健康”的新春祝福語從醒獅嘴里吐出時，隨即響起熱烈的掌聲。而賭場亞裔博彩廳內的中餐麵館（Mian Restaurant）的開業，更讓亞裔顧客享受賓至如歸。餐館提供的燒賣、鍋貼、越南春卷、炸蝦云吞、椒鹽雞翅以及特色面食、小炒等中餐美食 專為亞裔顧客而設，歡迎大家前往嚐新。

Rivers Casino位於芝加哥奧黑機場（O'Hare International Airport）附近，也是距芝加哥市中心最近的博彩場所。該賭場擁有1000多台最新型的老虎機，多張撲克牌桌。單注可達10萬美金的百家樂，以及21點，Craps, roulette等娛樂項目，均擁有伊州博彩業的最高上限。Rivers賭場全新的Live Poker Room，也將于今年春季開業。

地址位于3000 S. River Rd., Des Plaines, IL 的Rivers賭場距芝加哥市中心僅16英里，擁有2300個車位，靠近藍線地鐵站，交通方便。賭場擁有精心設計的貴賓博彩包廂、貴賓專用酒吧，還有芝加哥著名的Hugo's牛排餐廳，一流的Market Place則提供花樣繁多的美食選擇。 如今亞裔博彩廳、面餐廳的開業，為亞裔賓客提供更多娛樂與美食享受，是您休閑娛樂的最好選擇！詳情可登陸網站：www.riverscasino.com.