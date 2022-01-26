●華聯會28日舉辦移民講座

疫情 期間美國移民局 針對各類簽證及入境要求，做出不同的政策調整因應，加上聯邦疾控中心(CDC)近日發布搭乘航班自外國入境美國的疫苗接種要求細則，大芝加哥區華僑華人聯合會因此特別邀請該會法律顧問王志東在1月28日晚上7時30分，舉辦一場「新冠疫情下美國移民政策及入境要求的變化」雲端講座。

講座內容包括「疫情下公民及非公民入境美國的疫苗接種及核酸檢測要求」、「疫情期間入境美國流程詳解及注意事項」、「滯留美國境外的綠卡持有人如何維持綠卡身份？」、「白宮入境旅行禁令還有效嗎？」、「留學生簽證 及入境的最新政策」、「疫情下移民法的合規問題和應對方案」等，講座連結：https://reurl.cc/e6X64K

●免費兒科醫療服務31日推出

芝加哥大學橋港區免費診所(Bridgeport Fee Clinic)將在31日下午5時30分到8時，於該診所提供免費兒科醫療服務，項目包括身體檢查、協助轉診、檢查血壓、檢驗猩紅熱、檢驗B型肝炎等。所有服務均不需要醫療保險，且當場提供普通話、廣東話的口譯，有意前往者，請先上網預約，網址：https://bfcuc.mystrikingly.com