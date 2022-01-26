芝加哥紅線、紫線捷運軌道拉直工程啟動 2025年完工

芝加哥市市長萊特福特(右五)主持捷運紅線、紫線捷運軌道拉直動工。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥 市市長萊特福特與芝運輸局(CTA)官員，24日主持捷運 湖景站(Lakeview)軌道拉直工程破土儀式，運輸局表示，該項工程完工後，將可大幅節省紅線與紫線捷運的行車時間，該項目預計在2025年完工。

運輸局局長查斯(Tammy Chase)說，介於貝爾蒙捷運站(Belmont)與科內拉站(Cornelia)間的捷運列車軌道，原本為彎曲路線行進，新的工程將把這段軌道拆除，並興建直線進行的鐵軌，不僅可縮短行車時間，更同時可節省大筆維修老舊軌道的經費。

該項工程為總經費21億元的「紅線與紫線現代化」計畫的一部份，上述路段軌道工程期間，運輸局已經建好臨時的轉運路線。

為了拉直這段鐵軌，運輸局斥資買下鐵道旁的建物，包括有127年歷史的Vautravers Building，當年就是為了這棟大樓，捷運軌道才會設計成彎曲路線，不過，這懂老建物並未拆除，而是整個由專業團隊往西搬遷了30呎。

工程期間，捷運仍將照常行駛，不過，CTA提醒乘客，由於部分路段仍會出現車速緩慢的情形，因此要有候車時間可能會更長的心理準備。

此外，包括北華埠 紅線亞偕車站(Argyle)、勞倫斯站、柏溫站(Berwyn)以及Bryn Mawr等停靠站的車站、鐵軌、橋樑與支撐柱更新工程，也仍在進行中，預計2024年年底完工。