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雪季到 芝加哥又見占用路邊停車位 造成不少停車糾紛

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
一到雪季，芝加哥鄰里社區街道，時常可見民眾使用家具或物件占用路邊停車位。(本報資料照片)
一到雪季，芝加哥鄰里社區街道，時常可見民眾使用家具或物件占用路邊停車位。(本報資料照片)

連續兩天的降雪，又等於宣告到了芝加哥市家家戶戶路邊搶占車位的季節，在新冠疫情與酷寒天氣雙重挑戰下，開車出門前，還得想盡辦法占住自家門前好不容易清除積雪的路邊車位，讓民眾不僅長嘆「生活壓力大」。

每場大雪後，芝加哥街道巷弄就會出現路邊放了椅子、玩具、水桶等各種物品「占位」的奇特景象，這種稱為「dibs」的現象，可說是芝城冬季奇觀之一，由於市府對此沒有明令禁止，也因此造成不少停車糾紛。

這兩天芝加哥斷斷續續降了約四吋積雪，一位住在華埠旁皮爾森區(Pilsen)居民對於占用路邊車位的作法，感到十分沮喪，「沒有人有權擁有街道停車位，大家不應該這樣做」，他說，尤其一些居民一出門就是一整天，他所住的小區原本停車就很困難，部分車位在雪季卻被長時間「占用」不准其他人停車，令人無法接受」。

芝市府對這類爭議，大都採取被動處理的態度，但如不滿dibs，仍可撥打311舉報。

歷史悠久的dibs傳統究竟從何時開始？芝加哥歷史博物館的口述歷史中心主任艾特爾(Peter Alter)說，初步調查各種文史，1967時1月份降下20多吋的積雪，當時的芝加哥論壇報第一次提到這種清除積雪後，將家中破爛家具占住路邊停車位的報導。

他說，東岸地區城市甚至早到1950年就有類似現象，其中包括波士頓、匹茲堡都曾採取嚴厲的取締措施，不過，明尼蘇達州雙子城因為路邊停車問題不像大城市嚴重，因此雖然該地雪季長積雪多，反而沒有dibs情況。

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