芝加哥「凍人」 體感零下20度 6處供暖中心開放

大雪過後，芝加哥地區進入酷寒冰凍天氣。(讀者提供)

去年享受暖冬的大芝加哥 地區民眾，這兩天重新體驗久違的「凍人」氣候，根據國家氣象局指出，24日上午氣溫僅華氏個位數，加上冷鋒效應，體感溫度降至少到零下20度，氣象專家表示，酷寒低溫 時如待在室外30分鐘，就可能造成皮膚凍傷，而這波超級冷氣團將持續到26日中午。

芝加哥市府呼籲民眾留意保暖，此外，市府所屬的六處供暖中心(Warming Center)從上午9時開放到傍晚5時，有需要者，可隨時前往，地址分別如下：

45 W. Wilson Ave.；4312 W. North Ave.；1140 W. 79th Street；8650 S. Commercial；4314 S. Cottage Grove Ave.；10 S. Kedzie (24小時開放)。

在此同時，芝市圖書館 、公園管理局據點也歡迎有需要避寒民眾使用，詳細信息，可電洽市府服務專線311，或查詢官網：311.chicago.gov。

嚴寒冬季要保持車子安全、溫暖，專家提出多個建議：

●極端酷寒天氣下，要維持車子運行良好，記得檢查車子電池功能是否正常，並確保後車廂放著跨接電纜，一旦車子電池無法發動時，可以緊急請其他人開車協助充電。

●油箱至少要有一半的汽油。

●車上準備應急包，裡面放置毯子、不易腐爛的食物、靴子與保暖衣物。

房屋方面：

●屋內溫度設定華氏68度。

●檢查暖氣爐是否安全且有效的運作。

●定期更換暖氣濾網。

至於許多家庭喜歡使用的電暖爐，芝加哥消防局基本不建議使用，但一定要用的話，建議購買前確認該產品具有UL認證，且暖爐放置處的三呎範圍內，不要有任何雜物；假使在幼童房間放了電暖爐時，成人更應嚴密監視，因為孩子時常會把暖氣爐移到太靠近床邊而造成悲劇。

消防局提醒，如果電暖爐使用延長線，不要把電線放在地毯下方，且應確認延長線至少有15安培電流；此外，檢查家中的一氧化碳偵測器是否運作正常也相當重要。

天氣太冷也容易引起水管爆裂問題，要防止這種情況發生，專家建議屋主：

●不要關死水龍頭，保持自來水慢慢從水龍頭滴出，以防水管結冰。

●屋內的房間門打開，櫥櫃門也打開，讓暖氣可進入浴室的管道及水槽下的管道。