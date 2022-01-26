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2年5波高峰 伊利諾州疫情穩定緩解 連12天住院人數減少

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

新冠疫情爆發至今兩年，伊利諾州共經歷五次感染高峰，而最近一次由變異病毒株Omicron引起的感染峰值，終於逐漸緩解，其中染疫住院人數到25日為止，已經連續第12天減少，此外，24日當天新增確診人數也出現近五周來的新低點，25日則微幅增加到1萬3706人。

衛生廳數據顯示，伊州24日與25日，分別有905、907名染疫患者住進重症監護室(ICU)，這也是從去年12月25日該數字903人以來的低點。全州病毒檢測的陽性率為15%。

24日新增染疫人數為9462人，比兩天前的4萬1064例，大幅縮水了四倍，衛生廳表示，22日新增確診暴增，主要因為實驗室的檢測數據報告延遲送到，換句話說，伊州疫情穩定緩解中。

染疫病歿的人數24日、25日分別為81、121個；染疫住院人數也同樣下降，24日人數掉到5238個，25日再次減少到5138名。

芝加哥市衛生局25日公布最新的旅遊全美其他各州的防疫命令，包括49州以及四個美屬地，全部都還在警戒名單，這也是連續第四周全美都包括在芝市旅行命令範圍。

西北大學醫學院感染科醫師譚娜(Sajal Tanna)說，伊州疫情目前來看，已經朝正確方向發展，不過，她呼籲大家在確診人數還未出現大幅改善前，還是要小心防疫。

疫情 伊州 檢測

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