威州議會提案 亞裔史列公校必修課

威州Elmbrook學區董事會上周表決通過在2023、2024的農曆新年放假。(Elmbrook小學臉書)

威斯康辛州參議會與州眾議會分別提出379法案(Senate Bill 379)、381法案(Assembly Bill 381)，要求威州公校 幼稚園到12年級學生，必須學習亞太裔、苗族裔(Hmong Americans)、印第安原住民、非裔與西語裔等少的歷史，以加強對人類關係理解，這兩項法案如順利通過，威州可望繼伊利諾州、新澤西州之後，成為全美第三個將亞裔 史列必修課的州別。

威州亞太裔聯盟(AAPI Coalition of Wisconsin)執行委員楊羅娜(Lorna Young)表示，在許多公共政策與資源方面，亞太裔時常受到忽視，州參眾議會的提案通過後，將可使學生受惠，尤其他們在進入大學或社會工作前，有機會對於不同族裔的背景，有更好的認識與理解。

主要草擬該法案的威州韓裔州眾議員佛藍西斯卡.洪(Francesca Hong)說，其他非族裔學生了解亞裔在美國的經歷時，他們將與亞裔生一樣受益。她提到，目前參眾議會提出的兩項法案，仍在議會教育委員會待表決討論，她鼓勵亞裔社區參與推動，積極出席相關公聽會。

威斯康辛州的亞裔人口，以苗族最多，其次為印度裔、華裔。

全美現有伊州與新州將亞裔史列入公校學生必修課。

除了推動亞裔史列入公校必修課程外，代表所有學區 各董事會的威州學校董事協會(Wisconsin Association of School Boards，WASB)，也正在著手強化亞裔史的授課，該組織上周通過一項決議案，鼓勵各校製作有關亞裔史的教材與授課培訓。

擔任威州Elmbrook學區董事的華裔孫建國表示，WASB日前開會時，以22：7的票數，通過一項鼓勵將亞裔史納入公校課程的決議；此外，他也提到，Elmbrook學區董事會上周一致支持在2023年(1月23日)、2024年(2月12日)的農曆新年當天放假一天。

孫建國說，透過基礎教育，讓學生們尊重文化差異、減少文化誤解，是消彌族裔偏見的最佳途徑之一。