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芝城今明溫度遽降至-6℉ 陸空交通大亂 多所學校停課

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥24日風雪報到，歐海爾機場一早取消逾百架班機。(特派員黃惠玲／攝影 )
芝加哥24日風雪報到，歐海爾機場一早取消逾百架班機。(特派員黃惠玲／攝影 )

連續兩日的冬季風雪，導致芝加哥地區24日上午陸空交通混亂，而大雪過後，大芝加哥區氣溫將大幅降低，其中26日預期出現華氏零下6度的超低溫，而25、26兩天白天最高溫也僅約14度，冷鋒效應下的體感溫度，將降到零下20度或更低。

國家氣象局表示，伊州降雪累計一到三吋，印第安納州積雪則約三到五吋，伊州連接印州地區的多所學校因此緊急停課。國家氣象局預測指出，芝加哥地區雪勢到中午左右減弱，歐海爾機場氣象站到24日上午測得的降雪量達3.7吋，北杜佩琪郡以及北庫克郡地區，積雪已達四到五吋。

氣象專家卡斯特洛(Ricky Castro)說，這波降雪過後，接著將連續兩天出現低溫，民眾務必減少外出，並注意保暖。

卡斯特洛說，預計27日將有新一波降雪，28日以後溫度可望逐漸回升。

降雪持續，使各公路交通時間大幅拉長，甘迺迪高速路一早滿路泥濘，開車要到市區上班的伊佛雷姆(Rodney Ephraim)說，一路開得心驚膽跳，「我的車不是四輪驅動，好幾次都在高速路上打滑，因此不得不放慢車速」。

住在西郊瑞柏市的Grace說，她24日清晨6時開車到芝加哥市上班，平時只要不到一小時的車程，因為降雪花了快兩倍時間才抵達。機場方面也受風雪影響起降，其中歐海爾機場24日一早已經取消103架航班機，中途機場也取消了53架班機。

許多民眾抱怨門前街道都還沒有鏟雪車隊來清掃，芝加哥市府街道清潔局表示，該局鏟雪車隊短時間內要清掃多達9400裡的街道、公路積雪，現在以清除主要幹道積雪為主，鄰里巷弄的積雪仍須等待一段時間才會清除，清潔局呼籲，如果一定要開車出門的話，最好先了解一下路況。

華埠一帶多處街道積雪都仍未清除，25區區長盧漢士表示， 公眾如要知道何時鏟雪車隊會到住家附近清除積雪，可查詢市府清潔局官網：https://reurl.cc/QjWqaZ。

降雪 芝加哥 機場

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