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伊州屋主援助基金 最高可獲3萬補助

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

受到新冠疫情影響而拖欠房屋貸款的屋主，很快可以透過伊州住房發展局(IHDA)，申請新的伊州屋主援助基金計畫(Illinois Homeowner Assistance Fund，ILHAF)，符合資格者最高可獲得3萬元的補助。

伊州屋主援助基金計畫是由「美國救援法案」創建的新項目，旨在防止2020年1月21日之後，屋主因財務困難導致無法如期支付房屋貸款，或拖欠房貸，甚至造成房屋被法拍，或無力支付水電費而被斷水、斷電無法居住等情況，都可以申請這項新補助。

該項新補助為伊州屋主提供多達3.87億資金，預計符合資格者可從春季開始提出申請，華人諮詢服務處將與伊州住房發展廳合作，免費協助申請，詳情可電華諮處房屋中心(312)791-0418，或發送郵件到：[email protected]

此外，華埠更好團結聯盟將在25日下午6時30分到8時，舉辦一場「新冠疫情期間如何保護住房？」的雲端講座，該活動提供中文翻譯，有意參加者請先上網登記，網址：https://tinyurl.com/yn2nzfhh。

伊州 貸款 疫情

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