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春季疫情有望緩解 芝或取消口罩令與疫苗卡查驗

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥從1月3日開始實施進入餐館、博物館，必須出示疫苗卡接受檢查的防疫措施。(本報檔案照片)
芝加哥從1月3日開始實施進入餐館、博物館，必須出示疫苗卡接受檢查的防疫措施。(本報檔案照片)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，只要疫情明顯緩解，將會取消餐廳堂食與室內公共場所的查驗疫苗卡命令與口罩令，她說，希望能夠春季能夠實現此目標。

亞瓦迪20日表示，是否撤銷查驗疫苗卡的命令，需由芝加哥疫情嚴重程度決定，依照聯邦疾病防治中心(CDC)的病毒傳染層級，共分低度、中度、大量(substantial)及高度四級，而目前芝加哥目前平均每10萬人有104名確診，陽性率11.9%，仍列為「高度傳染」。

亞瓦迪說，只要芝加哥的傳染層級，降到「中度、低風險」時，就可以取消查驗疫苗卡的規定。

CDC中度感染層級的標準，為每10萬人中不到50人感染，確診率約8%，低度傳染則是指每10萬人中不到10人感染，確診率低於5%。

亞瓦迪樂觀表示，芝加哥已經過了Omicron的高峰，估計要降到中度傳染的時間，應該不會太久，不過，她也提到，不排除會有新的變種出現。

至於室內口罩令，亞瓦迪說，近期內都不會取消，她說，如果要撤銷口罩令，首先伊州必須先採取行動，否則芝加哥不太可能單獨宣布取消口罩令，她也提到，她希望到春季時，疫情就會明顯改善，屆時不排除有希望解除口罩令與查驗疫苗措施。

伊州衛生廳廳長伊吉克說，現階段全州102個郡縣中，全部都仍列在高度傳播層級，要取消現行防疫措施，還有一段路得走。伊吉克說，20日伊州新增染疫病歿人數達到198個，為2020年12月5日以來的新高，也寫下疫情爆發後，死亡人數第三高的紀錄，她再度提醒民眾，儘管高峰可能已經越過，但病毒仍然在社區存在，防疫千萬不要掉以輕心。

芝加哥 口罩 疫情

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