3伊州州立大學 秋季新生學費調漲2％

包括香檳伊大在內的三所伊州州立大學，秋季學期起將調漲學費。(UIUC臉書)

伊利諾州立大學董事會(University of Illinois Board of Trustees)21日表決通過，調漲2022-23年的新生學費，旗下三所大學的本州學生升幅為2%，外州生與國際留學生學費則調高2.5％。

董事會宣布，從今年秋天起，就讀香檳伊大(UIUC)的大一學生，本州生學費調高到1萬2474元，增加了220元，調幅2%；芝加哥 伊大(UIC)則調高到1萬970元，比上學年貴了194元。春田伊大的學費也將同時提高。

這次的學費調升，也是伊大過去八年來第二次增收學費，2020年初時，董事會原本已經決定調升學 費，但後來爆發新冠疫情，因此董事會臨時暫緩漲價。依據伊州 規定，學費調漲針對大一新生，不會影響其他已經就讀該校的其他年級學生。

UI總校長齊臨恩(Timothy Killeen)說，適度的增長學費，將有助於各校保持傑出的教學品質。

大學宿舍費用也有調升，其中UIUC食宿全包的標準雙人房，費用一年調高2％到1萬1598元，芝加哥伊大增幅較高，共漲了3%到1萬2206元。此外，學生費(student fees)也同步上漲，UIUC調高到1620元，UIC增至1710元。

伊大表示，整體估算下來，今年秋季進入伊大的新生，年度費用將超過3萬3000元，其中部分科系的費用，還會多出好幾千元。

伊大旗下三所大學，共有9萬5000名學生，其中包括來自伊州的6萬名大學部學生，其中約三成學生享有免學費優惠。