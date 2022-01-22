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ComEd詐騙頻傳 接到催繳電話要當心

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

電力公司ComEd警告，近日接獲許多用戶投訴，遭假冒該電力公司員工之名，透過電子郵件、電話，甚至直接敲顧客的門，要求提供電子帳戶、銀行信息等個資，希望所有用戶提高警覺。

住在芝加哥北郊諾斯布魯克市(Northbrook)的哈里森(Susan Harrison)說，她日前接到一名自稱為ComEd員工的電話，對方先與她對了個人資料，「他們不僅有我的社會安全碼最後四碼，還有我的地址、姓名，足夠讓我相信的確是電力公司」，哈里森表示，這名「假」員工說，假使不立即支付欠款，電力供應會馬上中斷。

哈里森告之對方，自己早就設定了自動付款，但「假員工」回答：電力公司最近換了銀行，哈里森隨後表示可以提供信用卡支付，但對方拒絕，並稱只接受銀行轉帳，「這時我感覺有異掛斷了電話」，她並馬上通知電力公司遇到詐騙，同時打電話報警。

ComEd發言人多明尼茲(Tom Dominguze)表示，該電力公司從來不會透過電話、電郵，或直接到客戶家敲門要求付款，而且也從來不會索取客戶的ComEd帳號、銀行帳號、駕照號碼，此外，該電力公司也絕對不會要求顧客以「禮卡」或「虛擬貨幣」支付電費。

多明尼茲還提醒大家，千萬留意「釣魚郵件」，識別這些詐騙郵件的最佳方法就是「仔細查看發信郵址」，他說，這些詐騙份子十分狡猾，「他們可能在ComEd的名稱後加個符號，讓一些用戶收到時沒有細看上當」，他也希望點選這些郵件中所附上的連結時提高警覺，「詳細看看究竟連到那裡」。

他呼籲公眾「相信直覺」，只要感覺不對就馬上掛電話，如有任何疑問時，可直接到打電話到ComEd 官網查詢類似詐騙的信息分享，網址：https://reurl.cc/KpQG3j

詐騙 虛擬貨幣 駕照

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