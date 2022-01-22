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涉詐欺 伊州檢測公司前員工：樣本都當垃圾丟

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
新冠控制中心前員工表示，民眾受測樣本與其他廢棄醫療用品，都用塑膠袋包起來丟在辦公室地上。(youtube截圖)
新冠控制中心前員工表示，民眾受測樣本與其他廢棄醫療用品，都用塑膠袋包起來丟在辦公室地上。(youtube截圖)

涉及新冠檢測詐騙的伊利諾州「新冠控制中心」(Center for COVID Control)公告取消原定22日恢復營運的計畫，所有檢測點將繼續停業，並接受伊州檢察長辦公室的調查，根據統計，這家檢測公司，從疫情爆發至今，已從聯邦支領超過1億元的檢測費用，多位前員工更出面指控，該中心棄置大批檢驗樣本，同時公開相關照片。

新冠控制中心在全美多州設有300個檢測點，從疫情爆發開始，該公司一共處理超過40萬個檢測樣本，前後從聯邦政府處支領了高達1.24億的經費。然而從去年11月26日爆發新冠變異病毒株Omicron開始，該公司運行的系列問題逐一浮現，包括檢測人數迅速增加，該中心無力跟上速度，同時還涉及虛報檢測名單，並出現取得的檢測樣本沒有妥善保存，檢測點員工防疫失當等。

明尼蘇達州檢察長辦公室已於本周向該公司提出告訴，伊州檢察長辦公室也針對違規部分展開調查，聯邦醫療保險中心(Center for Medicare and Medicaid)則向該公司開出最嚴厲的罰單。

芝加哥一名前員工皮諾(Michael Pino)爆料指出，他在伊州一處「新冠控制中心」檢測站工作時，被告知向受檢民眾撒謊，他還提到，檢測站把本應放在冰箱儲存的檢測樣本，全都丟進塑膠袋，當垃圾一樣隨便放在檢測站地上，他說，部分受檢民眾已經提供私人健保卡，但公司還要求他們同時也向聯邦政府申請該受檢者的檢測費用。許多曾在這家公司檢測的公眾，抱怨沒有收到檢測結果。

然而對於上述指控，新冠控制中心均拒絕承認。

該公司的鉅額營業利潤，讓新冠控制中心的業主爆富，其中一名負責人賽義德(Akbar Syed)更毫不遮掩的在社交媒體炫耀，包括他購入136萬的豪宅，還買了一輛360萬元的法拉利，賽義德還在影片中開心表示，「多虧了『新冠錢』(Covid Money)，才買得起豪車」。

檢測 伊州 聯邦醫療保險

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