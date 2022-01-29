新的一年加強健康：接種 COVID-19 疫苗加強針的四大理由 預防COVID-19 『 抗擊疫情我們做得到！宣傳教育活動

預防COVID-19 『 抗擊疫情我們做得到！

預防COVID-19 『 抗擊疫情 我們做得到！』宣傳教育活動

一月是美國人制定新年計畫的月份，其中通常包括承諾採取行動改善健康狀況。雖然我們的社區可能不會以同樣的方式制定新年計畫，但即將到來的農曆新年是祝願他人自己身體健康的好時機，而 COVID 疫苗 加強針劑可以在很大程度上幫助每個人健康度過新的一年。

2022 年初接種 COVID-19 疫苗加強針劑的主要理由如下：

隨著時間推移，加強針劑為人們提供更多的保護，並能抵禦新出現的病毒變種。COVID-19 疫苗在預防嚴重疾病、住院及死亡方面依然發揮重要作用。加強針劑是另一種劑量，顧名思義，它能隨著時間推移而增強人體對病毒的免疫力，還能抵禦諸如德爾塔 (Delta) 奧密克戎 (Omicron)之類的變種。接種過疫苗以及加強針劑的人群患病的可能性較小；就算此類人群真的感染病毒，病況通常亦不會太過嚴重，即使感染的是病毒變種亦是如此。凡年滿 12 歲的人，均應接種加強針劑。

病毒在冬季往往傳播得更快。隨著氣溫下降，人們更傾向於待在室內，尤其是在慶祝農曆新年之時。擁擠的室內空間是 COVID

其他病毒傳播的理想場所，病毒有時甚至會在已完全接種疫苗的人群中傳播。除了在公共室內空間佩戴口罩外，還須確保依照 CDC 建議的時間表接種加強針劑。

透過加強針劑來限制 COVID-19 的傳播有助於控制疫情。一種病毒傳播得越廣，其出現變種的可能性就越大，從而提高出現更具傳染危險性變種的概率。隨著愈來愈多的人接種 COVID-19 疫苗加強針劑，病毒的傳播將遭到遏制，出現新變種的概率亦下降。接種全部劑次疫苗的人會繼續受到保護，免於患嚴重疾病、住院及死亡。加強針劑可以提供額外保護，防止出現可能導致病毒更廣泛傳播及將來出現變種的病例。控制 COVID-19 並預防變種的最佳方法是讓更多接種過疫苗的人再接種加強針劑。

接種加強針劑非常容易，凡年滿 12 歲已接種過疫苗的人均可接種。與疫苗一樣，在美國生活的任何人均可免費接種加強針劑。任何接種輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 疫苗的人，均應在五個月後接種加強針劑；而接種強生 (Johnson & Johnson) 疫苗的人，應在初次接種疫苗兩個月後接種加強針劑。對於接種過疫苗的年滿 18 歲的成年人，無論之前接種的是哪種類型或哪個品牌的疫苗，均可選擇任何可用的疫苗作為加強針劑；12 至 17 歲的人群僅可接種輝瑞疫苗作為加強針劑。

接種加強針劑既安全又簡單，是健康度過虎年的關鍵的第一步。若想瞭解更多資訊並尋找疫苗接種點，請瀏覽 www.vaccines.gov。