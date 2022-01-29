迎虎年 世報賀年典藏廣告 庇佑福運連年

世界日報 一起與讀者恭賀新年，從1月25日起至2月6日止，世界日報推出紐約畫家金佩良繪製的虎年畫作之「系列賀年廣告」，分全版、半版、四分之一版共三種尺寸，以嶄新的創作技法，配上艷麗的農曆新年喜慶色彩，極具典藏價值，歡迎民眾購買世界日報報紙，蒐集虎年賀年廣告，庇佑虎年福運連年。

金佩良今年創作了五幅虎年彩虎，每幅彩虎都是用18套色組合而成，並運用中國書法 四體:正、草、隸、篆的篆刻手法在畫中勾勒出”虎”字和”福”字等吉祥字，使得虎字與虎形，還有圖案互相交錯成為不同的立體組合色塊，值得收藏。

第一虎作為全版廣告設計，是五幅畫中唯一的直構圖，也是金佩良費時最久的一幅創作，前後總共花費四個多月的時間。該作品使用了全身回頭虎作造型，使用了20多朶以10多種不同大小型狀的梅花作素材，並以交叉、重疊相互輝映，塑造出一幅氣勢宏大的回首花（華）虎，並運用了篆書中的虎字貫穿其中直至畫外。

第二虎將作為半版廣告設計，是一幅回首虎。在其眼睛上方以金色畫上了半邊的王字，並以狂草書法虎字貫串其全畫面，造成其威猛的動感。第三虎將作為四分之一廣告設計，是一幅幻虎圖，借用了中國布香袋的可愛造型加上了金色王字在其兩眼之間，以簡約大色塊而組成。

第四虎、第五虎已作為2022年曆手冊及桌曆的封面設計，並搭配虎字創作，傳達新年福虎到來的象徵，世界日報邀請民眾看世界日報填資料，並一起寄回郵資支票 ，世界日報將寄送年曆手冊及桌曆給讀者們。

世界日報迎新年，特別將這三幅虎年畫作，作為全版廣告、半版廣告及四分之一賀年報紙廣告的設計。歡迎民眾隨時觀看世界日報，不僅可作為海報貼在家裡作布置，還可以上世界電子報下載該全版廣告，作手機桌面使用。