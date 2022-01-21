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氣溫驟降 密西根湖結冰面積迅速擴大

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
隨著近日氣溫驟降，密西根湖的結冰面積預料將迅速擴大。(特派員黃惠玲／攝影)
隨著近日氣溫驟降，密西根湖的結冰面積預料將迅速擴大。(特派員黃惠玲／攝影)

根據美國國家海洋與大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)大湖環境研究實驗室(Great Lakes Environmental Research Lab.)最新預測，隨著氣溫下降，大湖冰層覆蓋面積正在增加，但分析顯示，大湖今冬結冰面積比率將普遍降低，其中密西根湖目前結冰面積超過16％，比往年平均略低。

去年12月的溫暖氣候，使得湖水到今年1月中旬時的溫度，都還維持在高於往年平均的華氏38度，大湖環境研究實驗室的科學家柯斯勒(James Kessler)說，不過，由於近日溫度明顯下降，密西根湖的結冰面積也迅速增長。

最新的預測顯示，今年冬季大湖結冰面積高峰為49%，而大湖每年結冰面積峰值的比率平均為54%；近年密西根湖結冰比率最高的期間，大多出現在2月中旬，預計今年高峰結冰面積為將近38%，僅略低於長期平均的覆蓋率。

NOAA氣象學家王家(Jia Wang，音譯)表示，這兩天氣溫驟降，湖水結冰面積將會明顯擴大。

除密西根湖外的其他大湖的今冬結冰率預測如下：水較淺的伊利湖(Lake Erie)結冰面積約達71%，比往年平均82％低；深度較深、面積較小的安大略湖(Lake Ontario)結冰面積約13％，遠低於平均紀錄的31%；目前結冰面積僅有5%到6%的蘇必略湖(Lake Superior)，但預計很快將會達到52%，該湖往年結冰比率為62%。

去年1月份時，大湖區經歷了從1973年以來的最低結冰比率，不過，2月份氣溫遽降，大湖結冰率很快爬升到46%；去年密西根湖1月也寫下史上第二低的結冰率，2月後極端氣候降臨，湖水表面結冰率升至33%。

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