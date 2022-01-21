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針對治安危機 芝華聯會向市長請願

芝加哥訊

由於過去兩年，多名華人喪命於槍枝暴力，大芝加哥地區華僑華人聯合會日前委由該會法律顧問黃正東撰寫「給芝加哥市長請願信」，並邀請民眾、社團加入連署。

請願信中提到，華埠去年的暴力犯罪率上升了55%，而過去兩年來，社區經歷了多起搶劫、槍擊和劫車事件，大家生活不再感到安全，因此強烈要求市府制訂系列計畫，信中提出九大建議：

1。採取嚴格槍枝管制措施，杜絕有犯罪史、曾判刑或精神疾病的人取得槍枝。

2。呼籲市政府向白宮請求國民兵協助。

3。增加、改善和推進警務工作，確保人道的、有效的、合法的執法行為，以改善華埠居民對警察信任減弱情形。

4。市府應與州檢察官辦公室、芝加哥警察局之間形成強大夥伴關係，共同解決慣犯問題。

5。找出慣犯輕易重返社區的問題根源，因為華埠治安事件中，幾乎都是累犯作案。

6。市府與華人社區代表定期舉行治安相關會議。

7。增加對華埠社區的警力，加強巡邏，並提供經費支持華埠的居民保衛社區。

8。在華埠增加更多的警察監視系統。

9。強化華埠鄰里互助隊，並提供資金支持。

華聯會表示，該信至今已獲108個社團組織簽名聯署支持，其他想要加入者，可電郵華聯會：[email protected]，或清水正東律師事務所： [email protected]

華埠 警察 華人

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