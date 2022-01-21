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華女購物遭歧視 5000人聲援 Lowe's終於道歉

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
Xuna Hu感謝大家對她的支持，她也希望藉著自己的遭遇，鼓勵亞裔遇到類似情形一定要站出來發聲。(Xuna Hu提供)
Xuna Hu感謝大家對她的支持，她也希望藉著自己的遭遇，鼓勵亞裔遇到類似情形一定要站出來發聲。(Xuna Hu提供)

由本報率先報導的家用品連鎖Lowe's伊州春田市店歧視華裔顧客Xuna Hu事件，引起廣大關注，20日傍晚為止，華裔州眾議員馬靜儀發起的簽署行動，已獲逾5000民眾聲援；Lowe's公司區域經理麥卡提(Lisa Mccarty)也主動致電Xuna表達歉意，她承諾將加強員工對於敏感族裔議題的培訓，且會對相關處置不當員工予以懲處，該店並將禁止說出「滾回你的國家」的白人婦女再度入店消費。

Xuna表示，非常感謝大家對她的支持，她說，原本她也可能會跟一些人一樣，考慮很多而在此事件上保持沉默，「但我有兩個小寶寶，我不希望明明在這裡出生長大孩子，以後面臨一樣的情況」，她選擇站出來是希望能夠提醒公眾，美國是一個移民國家，是時候該結束反亞裔仇恨了。

主動致電Xuna的麥卡提說，她看到事件當天的影片後，感到非常震驚，也對當事人Xuna深表歉意，她提到自己也曾經歷過類似的種族人身攻擊，很理解Xuna的感受，她在電話中承諾，一定會加強員工對於族裔敏感議題的訓練，之後也會發出聲明，禁止發出歧視言論的白人婦女顧客進入Lowe's店，其他相關員工也會做出懲處。

Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)
Lowe's店內的白人員工，不斷要求Xuna刪除手機影片。(影片截圖)

稍後該公司也發生聲明稱，「聽到這一經歷，我們感到震驚，在Lowe's任何形式的歧視都是不可接受的，我們正在與Hu女士進行交談並向她道歉，讓她知道我們正在迅速採取行動解決此事，我們的宗只是始終確保顧客受到重視、尊重與被歡迎，公司一直致力餘位所有顧客創造安全、開放的環境」。

Xuna Hu在民權領袖馬丁路德‧金恩紀念日當天到Lowe's(3101 Wabash Ave.)購買火盆，遇到一名白人婦女問，「你兩個都要？你結帳了沒？」Xuna回答她兩個都要買，但還未付錢，正等家人來幫忙搬上購物車，該婦說，「還沒結帳就不算你的，我要拿走一個」。

Xuna客氣讓出其中一個火盆給她，沒想到不但未獲道謝，反而對其表示「你要知道這就是美國法律，否則你滾回你的國家去」。

Xuna當場要求對方道歉遭拒，她隨後跟著白人母女到結帳台，並與在場的另一名白人男員工說明情形，該名男員工明顯忽視白人婦女的歧視言論，只是不斷要求Xuna必須立刻刪除手機影片，稱「 其錄影行為已經威脅到他與全店的安全」。

馬靜儀說，事件後她發起要求Lowe's道歉簽署行動，至少有兩位友人提到曾在同一店內經歷族裔歧視，其中一名在伊州國會參議員德賓辦公室任職的海克勒(Stacie Barton Hackler) 說，去年2月12日與丈夫(不同族裔)前往該店選購廚房櫃臺、櫥櫃時，也遭到該店員工明顯種族歧視的差別待遇。

另一名住在春田市的韓裔婦女，也向馬靜儀致電提到在同一家店因為族裔受到不公平對待。

春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要...
春田市Lowe's店裡的一名白人婦女，對讓出火盆給她的Xuna不僅未道謝，反而要她「滾回你的國家」。(影片截圖)

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