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槍殺中國留學生鄭少雄 兇嫌拒絕認罪

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
槍殺鄭少雄的兇嫌史攀，拒絕承認所有控罪。( )
槍殺鄭少雄的兇嫌史攀，拒絕承認所有控罪。( )

芝大中國留學生鄭少雄槍殺案，日前再度開庭，兇嫌史攀(Alton Spann)拒絕認罪。此外，芝加哥大學校園18日再傳槍響，根據芝大警察局(University of Chicago Police Dept.)表示，53街夾南伍德勞恩大道(S. Woodlawn Ave.)路口有人攜槍，據報到場校警與持槍嫌犯對峙，該嫌首先對警員開槍，校警予以還擊，嫌犯中槍送醫。

芝大校警表示，18日的槍擊案，除了持槍嫌犯外，沒有其他人受傷，目前全案正在偵辦，開槍警察則暫時「行政停職」接受調查。

去年11月9日遭搶匪開槍射殺的鄭少雄命案，日前在庫克郡法庭再度開庭，根據代表受害者家屬出席了此次庭審的黃正東與胡逸倫律師表示，被控蓄謀殺人、故意傷人致死、搶劫致死等六罪的史攀，於法庭上拒絕認罪。

兩位律師表示，史攀出庭時由公設辯護律師海恩斯(Robyn Haynes)代為發言，與前幾次庭審一樣，史攀神情看不出悔意。

在史攀拒絕任最後，伊州助理檢察官Eric Wojnicki與海恩斯達成協議，將下次庭審日延至3月2日，以便雙方完成證據開示程序(discovery)。法官林恩(James B. Lynn)同意了雙方的意見，海恩斯並向林恩表示，被告無取保候審要求。

黃正東解釋，該場庭審為傳訊(Arraignment)，在美國刑事案件中，傳訊通常是法官將被告人傳喚到庭，向被告人宣讀起訴書的內容，並由被告人對起訴書所指控的罪行做出有罪或無罪的答辯，或者保持沉默。

鄭少雄 警察 中國留學生

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