伊州近9成學區面臨教師不足危機 未來幾年恐難緩解

一項調查顯示，伊州將近九成學區，都面臨教師人手不足問題。(Hinsdael 86學區臉書)

新一波新冠疫情 高峰，衝擊全美各級學校的教職員的缺勤問題，伊利諾州也不例外，一項新的調查顯示，伊州 將近九成的學區 ，都陷入教師短缺的危機之中，該報告提到，老師人數不足的情形，在未來幾年恐怕都無法緩解。

伊州區域學區總監協會(Illinois Association Regional Superintendents of Schools)，近日公布一項針對全州660多個學區的調查結果，該協會已經連續五年對州內學區進行教師短缺情況調查。

協會會長柯萊斯納(Mark Klaisner)說，根據新的數據表明，疫情期間，伊州學校招聘合格教師的困難度越來越高，在此同時，疫情導致教學巨大壓力，部分經驗豐富的教師紛紛提早退休。

他說，一開始老師們以為疫情頂多持續半年，沒想到竟然漫長到兩年，「時間過長，很難因此責備老師們」。

他說，老師們堅持在疫情中上課時間已經非常久，幾乎到了極限，一旦教學壓力無法緩解，恐怕情況將會更糟十倍。例如這次聖誕、新年的寒假結束後，芝加哥郊區數十所學校曾因感染與接觸新冠肺炎確診者激增，被迫暫時關閉。

包括都會區、郊區的所有伊州學區，目前「教師短缺」的情形已經達到「危機」水平，統計顯示，全州88%學區都有教師人手不足問題；77%的學區稱短缺情形正在惡化；而93%的學區更表示，未來幾年教師短缺將加速惡化。

柯萊斯納說，伊州學區有2000多個教職空缺，不是找不到人未補上，就是找到根本不合格的員工，她表示，學區統計上學年不合格員工的數量，增加了一倍。

此外，多達96%的學區都存在代課老師短缺問題，此情況迫使400多節課因為找不到人代課而取消，或是要求教學改上網課。

調查發現，學區行政人員的短缺沒有像教師那麼嚴重，但預期一旦有職員退休後，要尋找合適替補人選的難度將不斷上升。

伊州教育董事會(Illinois State Board of Education，ISBE)發言人馬修斯(Jackie Matthews)表示，他們還沒有看到協會的調查報告，但一定會重視教職員短缺問題。她說，從2018年至今，伊州已經增聘至少5000名教師。

根據ISBE信息顯示，伊州教師2021年的平均年薪為7萬705元，比2020年調高了3.9%，2021年的伊州教師留任率為87.1%，比2020年提高了1.4%。