芝衛生局長宣布Omicron高峰已過 單日確診仍多

芝加哥疫情高峰已過，但衛生局局長級西北大學醫學院醫師提醒，由於確診人數仍然高，公眾還是要小心防疫。(西北大學醫學院臉書)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪19日表示，芝城已經邁過新冠變異病毒株Omicron帶來的感染最高峰，但由於確診人數仍多，公眾仍須繼續保持警戒、做好防疫 。

亞瓦迪說，這波疫情 緩解的第一個指標，是急診室確診新冠的病例下降，此數字在去年12月7日達到峰值，而全市檢測的陽性率高峰在1月1日出現後，就逐漸降低，「我們有信心看到病例與確診率將大幅改善。」

她說，目前芝城的染疫者中，高達99.3%都是感染Omicron變異病毒株。

儘管芝市疫情正在緩解，但亞瓦迪提醒，目前感染風險仍然偏高，大家應繼續戴口罩、接種疫苗，才能有效保護健康。她還說，未來將有很長時期必須與COVID共存。

至於伊州 方面，根據伊利諾州染疫住院、死亡的人數分析，公衛專家審慎樂觀的表示，伊州疫情可能已經過了最嚴重的高峰，目前染疫住院人數比幾天前的最高歷史紀錄少了870多人，不過，也有傳染科專家指出，確診人數仍然很高，伊州疫情還未走出困境，大家必須繼續保持警戒、做好防疫。

衛生廳數據顯示，19日伊州染疫住院總人數為6507人，比1月12日的7380人減少了約873人。

新增確診人數也明顯下降，18日的新增感染數為2萬6491人，比1月6日的峰值4萬4089人降了約一倍。

儘管病例減少有可能是因為連續假日推遲了報告總數，但西北大學醫學院傳染病醫師唐娜(Sajal Tanna)對此下降趨勢仍然感到樂觀，「包括芝加哥的全美範圍內，一些於早期出現疫情惡化的城市，可能已經達到頂峰」，她因此謹慎樂觀的表示，「最糟糕的時刻可能已經過去」。

不過，唐娜補充，雖然可能高峰已過，但現階段每日新增的感染人數仍然很高，大家不要掉以輕心，「我不會放鬆防疫，我也不會開始去參加任何不戴口罩的活動」。