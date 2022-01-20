我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

芝衛生局長宣布Omicron高峰已過 單日確診仍多

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥疫情高峰已過，但衛生局局長級西北大學醫學院醫師提醒，由於確診人數仍然高，公眾還是要小心防疫。(西北大學醫學院臉書)
芝加哥疫情高峰已過，但衛生局局長級西北大學醫學院醫師提醒，由於確診人數仍然高，公眾還是要小心防疫。(西北大學醫學院臉書)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪19日表示，芝城已經邁過新冠變異病毒株Omicron帶來的感染最高峰，但由於確診人數仍多，公眾仍須繼續保持警戒、做好防疫

亞瓦迪說，這波疫情緩解的第一個指標，是急診室確診新冠的病例下降，此數字在去年12月7日達到峰值，而全市檢測的陽性率高峰在1月1日出現後，就逐漸降低，「我們有信心看到病例與確診率將大幅改善。」

她說，目前芝城的染疫者中，高達99.3%都是感染Omicron變異病毒株。

儘管芝市疫情正在緩解，但亞瓦迪提醒，目前感染風險仍然偏高，大家應繼續戴口罩、接種疫苗，才能有效保護健康。她還說，未來將有很長時期必須與COVID共存。

至於伊州方面，根據伊利諾州染疫住院、死亡的人數分析，公衛專家審慎樂觀的表示，伊州疫情可能已經過了最嚴重的高峰，目前染疫住院人數比幾天前的最高歷史紀錄少了870多人，不過，也有傳染科專家指出，確診人數仍然很高，伊州疫情還未走出困境，大家必須繼續保持警戒、做好防疫。

衛生廳數據顯示，19日伊州染疫住院總人數為6507人，比1月12日的7380人減少了約873人。

新增確診人數也明顯下降，18日的新增感染數為2萬6491人，比1月6日的峰值4萬4089人降了約一倍。

儘管病例減少有可能是因為連續假日推遲了報告總數，但西北大學醫學院傳染病醫師唐娜(Sajal Tanna)對此下降趨勢仍然感到樂觀，「包括芝加哥的全美範圍內，一些於早期出現疫情惡化的城市，可能已經達到頂峰」，她因此謹慎樂觀的表示，「最糟糕的時刻可能已經過去」。

不過，唐娜補充，雖然可能高峰已過，但現階段每日新增的感染人數仍然很高，大家不要掉以輕心，「我不會放鬆防疫，我也不會開始去參加任何不戴口罩的活動」。

疫情 伊州 防疫

上一則

蒙郡政府提案疫苗護照 商家反對

下一則

馬州逾6成政府單位網路不安全 專家提議建立中心化管理

延伸閱讀

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝
倉鼠染疫 香港急撲殺2000隻 寵物店一律停業

倉鼠染疫 香港急撲殺2000隻 寵物店一律停業
台疫情連爆 本土+18 陳時中：沒說未來不會升三級

台疫情連爆 本土+18 陳時中：沒說未來不會升三級
累計近85萬例 加州未成年染疫住院率創新高

累計近85萬例 加州未成年染疫住院率創新高
伊州華女連鎖店購物 遭叱滾回你的國家

伊州華女連鎖店購物 遭叱滾回你的國家
芝城新規 即起禁餐館主動提供一次性餐具

芝城新規 即起禁餐館主動提供一次性餐具

熱門新聞

芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
伊州六歲男童達馬利遭母親虐死。(史考基警局)

體罰兒子寒天沖冷水 伊州狠心母凍死6歲童

2022-01-12 11:22
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲